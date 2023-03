FERRARI AUTO SPA * MARANELLO (MO) – ITALY * ATTACCO PIRATERIA HACKER: “ INCIDENTE DI SICUREZZA INFORMATICA, ABBIAMO RICEVUTO RICHIESTA DI RISCATTO PER ALCUNI DATI DI CLIENTI “

22.43 - lunedì 20 marzo 2023

Maranello (Italia), 20 marzo 2023 – Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari”) comunica che Ferrari S.p.A., società italiana da essa interamente controllata, ha ricevuto recentemente una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti. Dopo aver ricevuto tale richiesta, abbiamo immediatamente avviato un’indagine in collaborazione con una società di cybersicurezza leader a livello mondiale. Inoltre, abbiamo informato le autorità competenti e siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini.

In linea con la propria policy aziendale, Ferrari non accoglierà nessuna richiesta di riscatto in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi.

Nella convinzione che la migliore linea d’azione sia quella di informare la nostra clientela, abbiamo notificato ai nostri clienti la potenziale esposizione dei loro dati e la natura dell’evento.

Ferrari tratta molto seriamente il tema della confidenzialità dei propri clienti e comprende l’importanza di quanto accaduto. Abbiamo collaborato con esperti per rafforzare ulteriormente i nostri sistemi, della cui solidità siamo fiduciosi. Possiamo inoltre confermare che la violazione non ha avuto alcun impatto sull’operatività della nostra azienda.

Maranello (Italy), 20 March 2023 – Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari”) announces that Ferrari S.p.A., its wholly-owned Italian subsidiary, was recently contacted by a threat actor with a ransom demand related to certain client contact details. Upon receipt of the ransom demand, we immediately started an investigation in collaboration with a leading global third-party cybersecurity firm. In addition, we informed the relevant authorities and are confident they will investigate to the full extent of the law.

As a policy, Ferrari will not be held to ransom as paying such demands funds criminal activity and enables threat actors to perpetuate their attacks.

Instead, we believed the best course of action was to inform our clients and thus we have notified our customers of the potential data exposure and the nature of the incident.

Ferrari takes the confidentiality of our clients very seriously and understands the significance of this incident. We have worked with third party experts to further reinforce our systems and are confident in their resilience. We can also confirm the breach has had no impact on the operational functions of our company.