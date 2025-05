FERRARI AUTO – MARANELLO (MO) / ITALY: BILANCIO PRIMO TRIMESTRE 2025: «RICAVI NETTI A EURO 1.791 MILIONI, IN CRESCITA DEL 13,0% / UTILE NETTO A 412 MILIONI»

12.51 - martedì 6 maggio 2025

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) annuncia oggi i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al primo trimestre concluso il 31 marzo 2025.

· Ricavi netti pari a Euro 1.791 milioni, in crescita del 13,0% rispetto all’anno precedente; consegne totali pari a 3.593 unità

· Utile operativo (EBIT) pari a Euro 542 milioni, in aumento del 22,7% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Utile operativo (EBIT) pari al 30,3%

· Utile netto pari a Euro 412 milioni e utile diluito per azione pari a Euro 2,30

· EBITDA pari a Euro 693 milioni, in aumento del 14,6% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’EBITDA pari al 38,7%

· Generazione di free cash flow industriale pari a Euro 620 milioni

“È stato un altro grande inizio d’anno ” ha dichiarato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari. “Nel primo trimestre del 2025, con un lieve aumento delle consegne rispetto all’anno precedente, tutti i principali parametri hanno registrato una crescita a doppia cifra, con una forte redditività guidata dal nostro mix prodotto e dalla continua domanda di personalizzazioni. Ancora una volta, trova conferma la nostra strategia che punta alla qualità dei ricavi più che ai volumi. Continuiamo ad arricchire la nostra offerta di prodotti – in linea con i nostri piani – con sei nuovi modelli nel corso dell’anno, tra cui le 296 Speciale e 296 Speciale A recentemente presentate e la tanto attesa Ferrari elettrica che sarà protagonista di un lancio unico e innovativo. Siamo entusiasti delle novità che ci attendono.”

Il 6 maggio 2025 alle 15:00 CEST il management terrà una conference call per presentare i risultati del primo trimestre 2025 agli analisti finanziari e agli investitori istituzionali. L’accesso alla conference call sarà consentito previa registrazione. La conference call può essere seguita in diretta e la relativa registrazione sarà in seguito disponibile sul sito web del Gruppo all’indirizzo https://www.ferrari.com/en-EN/corporate/investors. La documentazione di supporto sarà pubblicata sul sito web prima della conference call.

Maranello (Italy), May 6, 2025 – Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” or the “Company”) today announces its consolidated preliminary unaudited results for the first quarter ended March 31, 2025.

· Net revenues of Euro 1,791 million, up 13.0% versus prior year, with total shipments of 3,593 units

· Operating profit (EBIT) of Euro 542 million, up 22.7% versus prior year, with Operating profit (EBIT) margin of 30.3%

· Net profit of Euro 412 million and diluted EPS at Euro 2.30

· EBITDA of Euro 693 million, up 14.6% versus prior year, with EBITDA margin of 38.7%

· Industrial free cash flow generation of Euro 620 million

“Another year is off to a great start” said Benedetto Vigna, CEO of Ferrari. “In the first quarter of 2025, with very few incremental shipments year on year, all key metrics recorded double-digit growth, underscoring a strong profitability driven by our product mix and continued demand for personalizations. This confirms – once again – our strategy of ‘quality of revenues over quantity’. We continue to enrich our product offering – in line with our plans – with six new models this year, which include the newly launched 296 Speciale, 296 Speciale A and the much-anticipated Ferrari elettrica through a unique and innovative unveiling. We are very excited about what lies ahead.”

On May 6, 2025, at 3:00 p.m. CEST, management will hold a conference call to present the Q1 2025 results to financial analysts and institutional investors. Please note that registering in advance is required to access the conference call details. The call can be followed live and a recording will subsequently be available on the Group’s website https://www.ferrari.com/en-EN/corporate/investors. The supporting document will be made available on the website prior to the call.