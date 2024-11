FERRARI AUTO / MARANELLO (MO) – ITALIA * TERZO TRIMESTRE E 9 MESI AL 30 SETTEMBRE 2024: «RICAVI NETTI A EURO 1.644 MILIONI, IN CRESCITA DEL 6,5%»

12.50 - martedì 5 novembre 2024

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) annuncia oggi i risultati preliminari consolidati relativi al terzo trimestre e ai nove mesi conclusi il 30 settembre 2024. Ricavi netti pari a Euro 1.644 milioni, in crescita del 6,5% rispetto all’anno precedente; consegne totali pari a 3.383 unità.

· Adjusted EBIT pari a Euro 467 milioni, in crescita del 10,3% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’adjusted EBIT pari al 28,4%.

· Utile netto adjusted pari a Euro 375 milioni e utile diluito per azione adjusted pari a Euro 2,08

· Adjusted EBITDA pari a Euro 638 milioni, in aumento del 7,1% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Adjusted EBITDA pari al 38,8%

· Generazione di free cash flow industriale( pari a Euro 364 milioni

“Il terzo trimestre registra ancora una volta dei risultati in crescita per Ferrari, grazie a un forte mix di prodotti e a un maggiore contributo delle personalizzazioni”, ha dichiarato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari. “È una conferma dell’impegno a mantenere le promesse del Capital Markets Day del 2022, insieme all’eccezionale visibilità offerta dal portafoglio ordini, che copre gran parte del 2026, la costante innovazione di prodotto – testimoniata dalla F80, la supercar appena presentata – e di processo, con il rafforzamento delle nostre competenze interne nell’ambito dell’elettrificazione. Anche lo spegnimento dell’impianto di trigenerazione a gas di Maranello, in anticipo rispetto ai target, segna un ulteriore passo in avanti verso il nostro obiettivo di carbon neutrality al 2030.”

CONTINUOUS EARNINGS GROWTH AND EVEN MORE CONFIDENCE IN THE FULL YEAR GUIDANCE

Maranello (Italy), November 5, 2024 – Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” or the “Company”) today announces its consolidated preliminary results for the third quarter and nine months ended September 30, 2024.

· Net revenues of Euro 1,644 million, up 6.5% versus prior year, with total shipments of 3,383 units

· Adjusted EBIT of Euro 467 million, up 10.3% versus prior year, with adjusted EBIT margin of 28.4%

· Adjusted net profit of Euro 375 million and adjusted diluted EPS at Euro 2.08

· Adjusted EBITDA of Euro 638 million, up 7.1% versus prior year, with adjusted EBITDA margin of 38.8%

· Industrial free cash flow generation of Euro 364 million

“The third quarter once again shows growing results for Ferrari, driven by a strong product mix and increased personalizations” said Benedetto Vigna, CEO of Ferrari. “It confirms our commitment to deliver on the promises we made at our Capital Markets Day in 2022, along with the exceptional order book visibility well into 2026, continuous product innovation – as evidenced by the F80 supercar just unveiled – and process innovation, with the strengthening of our in-house electrification expertise. The shutdown of the Maranello gas-fueled trigeneration plant, ahead of target, also marks a further step towards our 2030 carbon neutrality goal”.

