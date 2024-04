FENALT * CASE DI RIPOSO: MOSER, « IL 15 APRILE L’ASSESSORE TONINA ACCOGLIERÀ LA NOSTRA DELEGAZIONE, LA SITUAZIONE NON È PIÙ TOLLERABILE »

10.45 - venerdì 12 aprile 2024

Fenalt manifesterà lunedì 15 aprile per le Case di riposo. Assessore Tonina fissa un incontro con i manifestanti. La mobilitazione del sindacato ha avuto un riscontro. L’Assessore provinciale alla Sanità accoglierà la delegazione della Fenalt: “Basta con le promesse. E’ giunta l’ora dei fatti” (Moser).

«Ci siamo dati appuntamento lunedì alle 10.00 nell’aula magna del Palazzo dell’Istruzione in via Gilli 3 per muovere poi in direzione dell’Assessorato alla sanità. – così Roberto Moser, vice segretario generale Fenalt e responsabile area Case di riposo, conferma la manifestazione annunciata il 3 aprile – La situazione non è più tollerabile. Quella delle case di riposo è una questione di dignità che riguarda lavoratori e anziani. E’ una questione sociale, una partita su cui si gioca la credibilità di una comunità, come quella trentina, che si fregia di essere attenta al sociale tanto da essere capitale del volontariato». Il tema delle case di riposo e dei numerosi problemi che le affliggono (carenza di operatori, fuga degli infermieri, carichi di lavoro, contratto sanitario, gestione degli ospiti) è ormai sotto gli occhi dell’intera opinione pubblica trentina, anche per esperienza diretta di molti che hanno parenti in case di riposo, e rappresenta una sfida per la nostra comunità e per le sue istituzioni: «Non possiamo più rimandare al futuro la soluzione di un problema centrale per la nostra società – commenta Moser – . Apprezziamo che, sollecitato dalla nostra mobilitazione, l’Assessore abbia deciso di riceverci.

Il tempo delle promesse però è finito. Siamo il sindacato di maggioranza del settore e rappresentiamo lavoratori stanchi, sfiduciati, delusi che ora vogliono fatti, non parole. Ci spiace che altri sindacati non abbiano risposto al nostro appello e abbiano fatto altre scelte. Pensiamo che non ci si possa più dividere su questi temi: questa non è una faccenda di parte, è un problema sociale esplosivo per famiglie e lavoratori. Noi abbiamo le nostre proposte e siamo disposti a confrontarci con l’Assessore. Confidiamo nella convocazione di un tavolo per discutere dei problemi più urgenti. Ne va – conclude Moser – della credibilità dei valori su cui si fonda la nostra comunità».

L’appuntamento per tutti i lavoratori delle case di riposo, ma anche per gli esponenti della società civile e per i cittadini che hanno ospiti nelle RSA è lunedì 15 aprile alle 10 nell’aula magna del Palazzo dell’Istruzione in via Gilli 3 a Trento.

Roberto Moser

Vice Segretario generale Fenalt