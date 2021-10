FENALT * APSS TRENTINO – ISPETTORI UOPSAL : « AL VIA DAL PRIMO NOVEMBRE LA SECONDA PRONTA DISPONIBILITÀ, UN PASSO IN AVANTI NELLA SICUREZZA SUL LAVORO »

A seguito di una vertenza protrattasi mesi, il sindacato Fenalt assieme alla maggioranza degli ispettori UOPSAL che rappresenta, è riuscita a far attivare la seconda pronta disponibilità degli ispettori sui luoghi di lavoro.

Questa è una risposta non solo ai professionisti ma anche alla popolazione che in questi mesi ha visto riportare sulla stampa terribili fatti accaduti sui luoghi di lavoro. Non è possibile parlare continuamente di prevenzione se poi non si agisce nel concreto per dare agli ispettori gli strumenti organizzativi che servono.

La legittima richiesta dei lavoratori va ad istituire una seconda squadra di ispettori che si attiverà nel momento che dovessero sovrapporsi piu infortuni cosa che oggi accade.

Ottenere questo non è stata una passeggiata, ci sono voluti mesi di scontro con l’Apss e come sindacato ringraziamo la compattezza, la determinazione e la pazienza degli ispettori che si sono spesi in questa battaglia.

Una grande soddisfazione per i lavoratori, per FENALT e un reale passo in avanti sulla sicurezza negli ambiti di lavoro. Questo a dimostrazione che FeNALT vive nel modo reale e non quello delle chiacchere

*

PAOLO PANEBIANCO

SEGRETARIO SANITA’ FENALT