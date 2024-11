FELSA CISL * TAGESMUTTER: «SOTTOSCRITTO RINNOVO ACCORDO QUADRO, PER LE PROFESSIONISTE NEL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO»

10.19 - lunedì 4 novembre 2024

FeLSA CISL: intesa che valorizza le professionalità, incrementa i compensi e realizza la conciliazione vita lavoro. Tagesmutter: sottoscritto rinnovo accordo quadro per le professioniste nel settore socioeducativo. Siglato il 30 ottobre a Roma tra la FeLSA CISL Nazionale e l’Associazione Professionale Tagesmutter Domus il rinnovo dell’Accordo Quadro Nazionale per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativo alle Tagesmutter, le c.d. “mamme di giorno” professioniste che, accuratamente formate, sono impiegate per occuparsi presso il proprio domicilio dell’educazione e cura di bambini e bambine nella fascia di età 0-14.

“Si tratta di un Accordo molto importante e soprattutto innovativo in un settore – quale quello dei servizi di conciliazione e socio-educativi che notoriamente – riferisce la FeLSA CISL – presenta nel nostro Paese diverse criticità e ritardi. La difficoltà di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro resta, infatti uno degli ostacoli più grandi, non di rado, per il rilancio dell’occupazione femminile.

In questo senso, la possibilità di coinvolgere operatrici competenti, “le mamme di giorno”, nella cura dei propri bambini e nella tutela e protezione dei figli anche di altre lavoratrici madri come loro e che, grazie a loro, possono a loro volta realizzare le proprie aspirazioni lavorative e familiari, si configura come una vera e propria “azione positiva” con effetti benefici sulle famiglie, sulla società e sul lavoro in particolare femminile, con lavoratrici madri che aiutano altre lavoratrici madri”.

L’Accordo Tagesmutter, così come rinnovato, presenta una serie di novità tra cui figurano l’incremento dei compensi con annessa previsione di ulteriori maggiorazioni da regolamentare, nel caso, mediante specifico accordo di secondo livello, l’introduzione di un extra bonus annuale erogato a titolo di gratifica contrattuale e da destinare anche a misure di welfare, polizze assicurative e/o di natura previdenziale, a totale carico degli Enti gestori per cui lavorano le tagesmutter, la tutela contrattuale per eventi quali malattia, infortunio e maternità durante i quali vige la conservazione del posto di lavoro, il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni o nuovi contratti di collaborazione nonché il potenziamento dei diritti sindacali e in materia di formazione.

Continua, dunque, l’impegno della FeLSA CISL nella regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative a tutela di una categoria di lavoratrici e di lavoratori che necessitano di una rappresentanza e di una tutela specifica e adeguata ai contesti in cui di volta in volta si trovano ad operare. L’Accordo Quadro Nazionale delle Tagesmutter – conclude la FeLSA CISL – resta la prima e unica Intesa siglata in un ambito così strategico per il Paese, quale è l’ambito del welfare e dei servizi alla persona, ecco perché rappresenta un esempio importante e concreto del ruolo prezioso che ancora oggi la contrattazione collettiva può ricoprire negli ambiti nuovi e flessibili di un mercato del lavoro in continua evoluzione e, nello specifico, per un segmento del mercato del lavoro, quello delle collaboratrici e dei collaboratori coordinati e continuati che reclama rappresentanza e tutele adeguate.