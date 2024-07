FEDERPOL * NOMINE: «TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL, VINCENZO CIRCOSTA NUOVO PRESIDENTE REGIONALE»

15.00 - martedì 2 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

È stato eletto il nuovo Presidente Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol di FEDERPOL, dal 1957 punto di riferimento per i Professionisti dell’Investigazione, dell’Informazione Commerciale e della Sicurezza. Il nuovo Presidente Regionale è Vincenzo Circosta, Investigatore Privato autorizzato alle indagini difensive, Criminologo Certificato UNI 11783, Senior Security Manager Certificato UNI 10459, Professore a.c. Università Mercatorum, Presidente Regionale AICIS (Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza) e Vice Presidente Vicario AIPROS (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza), è stato eletto all’unanimità nel corso dell’Assemblea elettiva tenutasi a Trento venerdì 28 giugno 2024.

Il neoeletto Presidente guiderà per i prossimi tre anni la governance regionale della più importane associazione di investigatori privati in Italia. Valorizzare, in linea con i tempi, la figura dell’”investigatore privato”, sostenere in sede locale lo straordinario programma nazionale concepito sull’attività di formazione allo scopo di mantenere alto il livello culturale per professionisti, preparati sempre al passo con i tempi, su questo tema verrà sostenuta la tenace opera di interlocuzione condotta dalla Presidenza Nazionale Federpol con il mondo universitario che ha ottenuto l’istituzione di corsi di laurea e master nella materia investigativa, estendere ed arricchire le relazioni con le istituzioni pubbliche, in primis, i Commissariati del Governo e le Questure di Trento e Bolzano, i Comandi Regionali e Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della GdF, vigilare sull’abusivismo professionale nel settore della sicurezza privata, combattere il fenomeno del lavoro nero, rinnovare ed aggiornare i protocolli di intesa su servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, sono tra gli obiettivi principali del neo eletto Presidente Regionale Federpol.

Federpol oggi conta oggi 1300 Associati, suddivisi tra Soci Titolari, Soci Titolari Onorari, Soci Collaboratori e Soci Simpatizzanti. È l’unica associazione di categoria con un componente presente nella Commissione Consultiva Centrale del Ministero dell’Interno. Ha creato al suo interno un Comitato Studi Legislativi con un componente per ogni ambito di attività di indagine esperto della materia, per la risoluzione di problematiche degli associati, proposte di nuove leggi e studi di settore.