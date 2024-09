FEDERFORMAZIONE * “PREMIO FARAGLIONI DI CAPRI 2024”: «ASSEGNATO AL MAESTRO COMPOSITORE NICOLA PIOVANI»

11.11 - domenica 8 settembre 2024

Capri: Assegnato al maestro compositore Nicola Piovani il Premio Faraglioni 2024.. Ad insignirlo del prestigioso riconoscimento l’artista Sarà Noa.

Lo scorso 3 settembre, nella cornice del Teatro del Grand Hotel Quisisana, si è tenuta la suggestiva serata di gala di una manifestazione che continua a raccogliere da 29 anni un meritato e incredibile successo.

Una location tra le più celebri del pianeta, celebrata da decenni dal cinema, dalla musica, dallo sport, meta di un turismo d’eccezione e di una accoglienza unica nel suo genere: Capri non perde mai il suo intramontabile fascino.

In uno scenario suggestivo, tra i più affascinanti al mondo, si tiene, dal 1994, anno della prima edizione, una kermesse culturale che è ormai un appuntamento irrinunciabile nel panorama dell’arte e dello spettacolo, non solo a livello nazionale, ma nell’ambito anche del panorama internazionale.

Il Premio Faraglioni, giunto alla sua ventinovesima edizione, si conferma come l’evento culturale ed artistico tra i più attesi appuntamenti che si svolgono a Capri, a cui partecipa, da sempre, un parterre raffinato e selezionato, nella storica cornice del Teatro del Grand Hotel Quisisana, dove il 3 settembre, in una magica serata, ha avuto luogo il tradizionale e atteso evento di gala, con la consegna ufficiale dell’ambito premio.

Il prestigioso riconoscimento “Premio Faraglioni di Capri 2024” è stato consegnato dalla artista internazionale NOA , ambasciatrice di Pace a Nicola Piovani, leggendario compositore, pianista e direttore d’orchestra, nonché Premio Oscar.

Il Premio Faraglioni, ideato e organizzato dalla Capri Arte dei fratelli Damino, vanta nel suo albo d’Oro nomi di spessore nel campo dell’arte e della cultura, del teatro e del cinema, della musica e dello spettacolo, grandi personaggi che hanno contribuito a fare più grande il nome dell’Italia nel mondo: da Giuseppe Di Stefano, a Alberto Sordi, da Carla Fracci a Claudia Cardinale, da Giancarlo Giannini a Lucio Dalla, da Ornella Vanoni a Gino Paoli, da Riccardo Cocciante a Antonello Venditti, da Massimo Ranieri a Francesco De Gregori, da Andrea Bocelli a Riccardo Muti, da Carlo Verdone a Paolo Sorrentino. Sono solo alcuni tra i tanti nomi celebri premiati sin dalla prima edizione nata nel 1994.

A condurre la serata di gala del Premio Faraglioni, per il terzo anno consecutivo, è stata la giornalista e presentatrice Rai Tv Eleonora Daniele, tra i volti più noti della televisione italiana.

Il Premio Faraglioni nelle precedenti edizioni, dal 1994 al 2023, è stato assegnato a personalità di spicco del mondo dell’arte e della cultura quali Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Gigi Proietti, Andrea Bocelli, Lino Banfi, Pippo Baudo, Carla Fracci e tanti altri.

Il Premio Faraglioni, ideato ed organizzato da Capri Arte, è un riconoscimento di qualità, al più alto livello, fuori dalle mode e dai condizionamenti del momento che, dal 1994, viene assegnato ad illustri personaggi: ai protagonisti Nazionali e Internazionali della Cultura, della Televisione, della Musica, del Cinema, del Teatro, della Prosa, della Danza e quanto altro fa Arte, Cultura e Spettacolo.

Istituendo questo prestigioso riconoscimento, la Capri Arte ha inteso creare un evento di rilevanza nazionale ed internazionale. La scelta avviene raccogliendo le indicazioni di personalità della Cultura e dello Spettacolo che segnalano una rosa di candidati.

L’enorme successo di pubblico e di critica del Premio si rinnova ogni estate, ne sono un tangibile riscontro l’eco sulle televisioni e sulla stampa, fin dalla Prima edizione. Il Premio Faraglioni, scultura in argento raffigurante i faraglioni di Capri opera dei Maestri Orafi Napoletani, assegnato ogni anno ad un unico candidato, è divenuto un’icona della cultura e del costume nazionale.

Il Premio vuole essere un significativo riconoscimento ad un grande Personaggio che per il suo valore è diventato unico nel grande firmamento del mondo della Cultura, dell’Arte e dello Spettacolo, cosi come unici sono i Faraglioni di Capri.

L’AD, Fabrizio Mazza, della società Ertha, esprime un sentito ringraziamento per l’emozione e l’onore di essere sponsor del Premio Faraglioni di Capri 2024. «È un privilegio poter sostenere un evento che celebra l’eccellenza e la bellezza, contribuendo così alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. La passione per l’arte e l’impegno nel promuovere iniziative significative sono al centro della nostra missione».

«Siamo entusiasti di aver partecipato a questo straordinario evento e di condividere momenti indimenticabili che rimarranno nel cuore», commenta la Prof.ssa Laura Mazza, Presidente di Federformazione.