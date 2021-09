FEDERCOOP * REFERENDUM: VICEPRESIDENTE ODORIZZI, « IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA AGRICOLTURA SEMPRE PIÙ GREEN ANDRÀ AVANTI, CON CONVINZIONE E SENSO DI RESPONSABILITÀ »

Referendum, la comunità trentina ha compreso il progetto di sostenibilità portato avanti dalle cooperative.

“Il risultato ci sprona a proseguire con determinazione nel nostro impegno della direzione di una sempre maggiore salubrità, qualità e sostenibilità delle produzioni agricole”, dice Michele Odorizzi, vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione a commento dei risultati del referendum di ieri ’esito del referendum propositivo sul biodistretto denota una sostanziale comprensione da parte della comunità trentina della politica di sostenibilità che le cooperative agricole e le loro organizzazioni di riferimento stanno portando avanti da diversi anni con obiettivi sempre più stringenti e green.

“I dati della consultazione popolare – commenta Michele Odorizzi, vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione per il settore agricolo – ci spronano a proseguire con determinazione nel percorso che come cooperative agricole trentine abbiamo portato avanti fin qui in termini di salubrità, qualità e sostenibilità delle produzioni, in termini economici, sociali ed ambientali.

Ognuno di noi, coltivatore o cittadino, ambisce ad avere un ambiente di vita e di lavoro più sicuro, bello e fruibile. E il nostro lavoro continuerà in questa direzione”.

“Salute, ambiente e biodiversità restano le priorità della nostra azione – conclude Odorizzi –: il nostro impegno per una agricoltura sempre più green andrà avanti con convinzione e senso di responsabilità verso le nuove generazioni.

Pensiamo che quella del biologico rappresenti una delle possibili modalità per raggiungere questo obiettivo, che va senz’altro percorsa, insieme ad altre azioni e ad altri strumenti, nella direzione comune e condivisa di un Trentino più sostenibile”.