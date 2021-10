FEDERCOOP * “ POLO EDILIZIA 4.0 “: « AL VIA IL PROGETTO “ACCELERATORE GREEN“, PER VALORIZZARE IL SETTORE EDILE DEL TRENTINO »

Polo Edilizia 4.0 lancia il progetto “Acceleratore green” per valorizzare l’edilizia trentina. Il Polo – realtà operativa che riunisce gli enti del Trentino impegnati nel settore dell’edilizia – lancia l’iniziativa rivolta alla valorizzazione di start up e progetti imprenditoriali innovativi inerenti l’edilizia 4.0, con particolare attenzione ai concetti di sostenibilità, edilizia green, smart building, economia circolare.

Alla vigilia della presentazione pubblica del progetto, il Polo Edilizia 4.0 intende anticipare ai mezzi di informazione le caratteristiche generali dell’iniziativa.

A tale scopo è convocata una conferenza stampa – martedì 12 ottobre ad ore 10.30, presso la Federazione Trentina della Cooperazione – Via Segantini 10, Trento.

Interverranno Andrea Basso, presidente del Polo Edilizia 4.0, Alfredo Maglione, referente del progetto, Germano Preghenella, presidente di Consorzio Lavoro Ambiente e vicepresidente della Federazione.

*

Il Polo Edilizia 4.0 è un centro di innovazione e sviluppo per il settore edilizio: un progetto condiviso da tutte le principali istituzioni territoriali trentine, per consentire agli operatori locali di innovarsi e affrontare le sfide dei mercati a livello nazionale e internazionale. Lo scopo del Polo è quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo di processi innovativi e sostenibili per il settore dell’edilizia.

Vi fanno parte: Associazione Artigiani, CNR, Collegio Geometri, Green Building Council, Prdine Periti industriali, Ance Trento, Confindustria Trento, Cooperazione Trentina, Habitech, Ordine Architetti, Ordine Ingegneri.