FEDERCASSE-SINDACATI * 25 NOVEMBRE: «VIOLENZA DI GENERE, UN FENOMENO INDEGNO PER UN PAESE MODERNO E CIVILE»

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si celebrerà il 25 novembre, Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo hanno condiviso una “Dichiarazione congiunta” con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione – tra le lavoratrici e i lavoratori del sistema della cooperazione mutualistica di credito – su un fenomeno, quello della violenza di genere, “indegno per un Paese moderno e civile”.

“Le notizie che connotano da troppo tempo le cronache quotidiane – sottolinea la Dichiarazione – non possono essere ascoltate e metabolizzate con una sorta di assuefazione sostanziale. Occorre intervenire e combattere l’indifferenza verso ii fenomeno della violenza contro le donne”.

“II contrasto alla violenza sulle donne – si legge ancora – merita un presidio permanente ed un impegno ancora più straordinario da parte di tutti i soggetti coinvolti, anche attraverso iniziative che promuovano una cultura di tutela e dignità della persona e di effettiva parità di genere nella società e nei luoghi di lavoro”.

“La giornata del 25 novembre – si ricorda – e un’occasione per ricordare che la violenza, non è solo psicologica, fisica, sessuale, ma può assumere anche i connotati di violenza economica, sotto forma di minori opportunità e di varie forme di esclusione finanziaria”.

“Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo – prosegue la Dichiarazione – hanno ribadito anche con ii recente rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ii ruolo centrale delle Parti sociali nella lotta alle discriminazioni e alle violenze di genere, prevedendo di riservare, nei piani formativi, spazio alle tematiche relative all’inclusione, al benessere organizzativo, alla parità di genere, alla lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di lavoro e hanno esteso a 12 mesi il periodo di congedo per i percorsi di protezione per le donne vittime di violenza”.

“Sul fronte interno al Credito Cooperativo – prosegue la nota – l’attivazione significativa per promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, per scardinare distorsioni e pregiudizi verso il genere femminile, alla base di fenomeni di violenza, è testimoniata sia dalla partecipazione attiva di sempre più Enti del sistema alle attività dell’Associazione iDEE (l’Associazione delle donne del Credito Cooperativo, che conta quasi 100 Enti Soci Sostenitori), sia dal crescente numero di BCC e di soggetti del Credito Cooperativo che ha acquisito la certificazione della parità di genere.

“In tale senso – conclude la Dichiarazione – Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali confermano ii ruolo fondamentale della Commissione nazionale bilaterale sulle Pari Opportunità, prevista all’Articolo 18 del Contratto nazionale di lavoro, per lo studio, il monitoraggio e la promozione delle politiche di inclusione e pari opportunità”, convocata nella stessa giornata del 25 novembre.