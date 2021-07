FEDERCASSE – BBC CREDITO COOPERATIVO E CASSE RURALI * ASSEMBLEA ABI: DELL’ERBA,« APPREZZIAMO CHE BANKITALIA CONTRIBUISCA AD ASSICURARELA VIGILANZA PRUDENZIALE SULLE BCC AFFILIATE »

“Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco – nell’ambito dell’intervento odierno all’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana -ha dedicato particolare attenzione alle BCC e ai Gruppi bancari cooperativi, evidenziando i risultati già conseguiti mediante il coordinamento delle Capogruppo Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca, confermando la disponibilità a proseguire nel dialogo con Federcasse e le stesse Capogruppo. Dialogo che ha consentito di apportare alcune semplificazioni alla regolamentazione esistente e che potrà aiutare la ricerca, che riteniamo necessaria, di nuovi punti di equilibrio sia normativi sia di approccio di vigilanza”.

Così il Presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, a conclusione della Assemblea dell’ABI e nello specifico dei passaggi dedicati dal Governatore Visco al sistema del Credito Cooperativo.

Da parte del Presidente di Federcasse apprezzamento per la sottolineatura che “la Banca d’Italia non smette di seguire questi intermediari” al fine di contribuire “ad assicurare che l’esercizio della vigilanza prudenziale sulle BCC affiliate ai gruppi sia rispettosa delle specificit riconosciute a tali intermediari dalla normativa nazionale, preservando inoltre, per quanto possibile, criteri di continuit interpretativa e applicativa rispetto al passato”.