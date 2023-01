FEDERALBERGHI * SOGGIORNO A RATE: PRESIDENTE BERNABÒ, « SIGLATO L’ACCORDO CON “SCALAPAY‘, VALORE AGGIUNTO PER LA NOSTRA CLIENTELA »

12.40 - mercoledì 11 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il progetto di un soggiorno in hotel per la propria vacanza avrà più appeal grazie al nuovo accordo tra Scalapay e Federalberghi che prevede la possibilità di una dilazione dei costi: con la formula che suddivide in 3 rate i pagamenti previsti per la sistemazione in hotel, la scelta della struttura ricettiva avrà più peso nella programmazione del viaggio.

In un periodo di consistente aumento dei costi e contemporaneamente di minore disponibilità di spesa, il tema di agevolare i pagamenti anche attraverso nuovi sistemi digitali e accessibili è diventato un elemento ormai essenziale, in particolare per ciò che riguarda la fascia di età che va tra i 18 ed i 40 anni.

Da una ricerca Scalapay del 2021 condotta su 10.000 persone, l’84% si dichiarava disposto ad aumentare i giorni di soggiorno se vi fosse stata la possibilità di pagare l’importo totale in 3 rate. La nuova partnership tra Scalapay – società leader del buy now pay later – e Federalberghi – federazione degli albergatori italiani – rappresenta dunque un passo decisamente importante verso un cliente che oggi richiede di prenotare in modo flessibile e rapido, e rappresenta un vantaggio per l’albergatore che avrà la possibilità di ricevere immediatamente la somma totale del soggiorno programmato nella propria struttura.

Grazie alla convenzione siglata con Scalapay infatti, Federalberghi offre in primis la possibilità per le sue strutture ricettive di cedere il credito – a condizioni agevolate – vantato nei confronti del cliente, mentre l’albergatore potrà ricevere immediatamente l’intero importo, senza dover attendere che il cliente effettui il pagamento delle rate e senza doversi preoccupare di eventuali insoluti.

“Collaborare con Federalberghi significa avere un canale di ascolto delle esigenze di oltre 27.000 strutture ricettive italiane ma anche mettere a disposizione degli albergatori un potenziale di clientela che supera oggi i 2,5 milioni in Europa – commenta Matteo Ciccalé, Partnerships Director Travel di Scalapay. Per questo, insieme, rispondiamo alla necessità dell’ospitalità di una nuova modalità di pagamento in 3 rate senza interessi, che elimina qualsiasi operatività d’incasso alla struttura e al contempo apre un nuovo canale di acquisizione clienti per aumentare le vendite dirette”.

“Abbiamo siglato questo accordo nella piena convinzione che rappresenti un valore aggiunto per la nostra clientela che nella struttura ricettiva cerca sempre più servizi e facilitazioni – afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi – Dal punto di vista dell’albergatore, ci si sentirà in parte alleviati da aspetti burocratici finanziari che spesso ci sottraggono energia e tempo da dedicare, invece, all’operatività ed alla funzionalità delle nostre imprese. Con questa iniziativa si è aperta una nuova strada verso la semplificazione, e sono certo che la formula sia vincente”.