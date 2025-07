FEDERALBERGHI * BOOKING.COM: «CLASS ACTION, 10.000 HOTEL HANNO ADERITO / PROROGATA AL 29 AGOSTO LA DEADLINE PER PARTECIPARE»

10.07 - mercoledì 30 luglio 2025

La class action europea contro Booking.com ha riscosso un apprezzamento straordinario.

Oltre 10.000 hotel si sono già registrati sulla piattaforma www.mybookingclaim.com per richiedere un risarcimento per i danni finanziari causati dalle clausole anticoncorrenziali che il portale ha imposto per anni.

In risposta alle pressanti richieste pervenute e per venire incontro alle esigenze degli operatori alberghieri durante l’intensa stagione estiva, la scadenza per la registrazione è stata prorogata di quattro settimane, fino al 29 agosto 2025.

Questa azione legale, sostenuta da HOTREC, Federalberghi e da oltre 30 associazioni alberghiere nazionali, mira ad aiutare gli hotel a recuperare le perdite subite a causa delle clausole di parità tariffaria (cosiddetta parity rate), che secondo la Corte di Giustizia Europea violano il diritto della concorrenza dell’Unione europea (sentenza C-264/23 del 19 settembre 2024).

Secondo Alessandro Nucara, Direttore Generale di Federalberghi, “Gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni ingiuste e costi eccessivi. Ora è il momento di unirsi e chiedere giustizia. Questa iniziativa invia un messaggio chiaro: le pratiche abusive nel mercato digitale non saranno più tollerate dal settore alberghiero in Europa”.

L’azione è coordinata dalla fondazione Hotel Claims Alliance e supportata da un team internazionale di legali ed economisti esperti nel campo della concorrenza.

Grazie al finanziamento di alcuni fondi specializzati, la partecipazione rimane gratuita e senza rischi per gli hotel.

Gli hotel che desiderano partecipare all’azione possono registrarsi tramite www.mybookingclaim.com in pochi minuti.