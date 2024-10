FDI / TRENTO UNITA / ESPONENTI GRUPPO MISTO * BYPASS TRENI: “LE DOMANDE DEI COMITATI DEI CITTADINI? LA POLITICA “DELLE BANDERUOLE” DEI CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA”

15.50 - mercoledì 30 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Prendiamo amaramente atto del passo in avanti dei Capigruppo di maggioranza, relativamente al comunicato stampa rilasciato nelle scorse ore in merito alla questione Bypass ferroviario nel tratto cittadino.

A seguito dell’incontro tra la Commissione Capigruppo e gli stessi Comitati dei Cittadini avvenuto qualche settimana fa, proprio in Commissione Capigruppo avevamo deciso un ulteriore passaggio in Commissione Ambiente e successivamente la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario, per informare i cittadini in merito alle questioni poste sul tavolo.

Risulta evidente di come i recenti propositi di occupazione delle pertinenze di Palazzo Thun da parte dei No Tav, abbiano fatto venire meno gli accordi presi nella principale Commissione Comunale, spingendo la maggioranza a questo passo in avanti dettato molto probabilmente dalla necessità di “tenere buona” anche quella parte di coalizione al governo della città e a sinistra del Sindaco, che solo a parole ha sempre mostrato insofferenza verso il Passante Ferroviario, ma che in realtà ha sempre appoggiato ogni atto di Ianeselli e Facchin.

Analizzando poi la risposta dei Capigruppo di maggioranza, sicuramente molto tecnica ma poco esaustiva rispetto ai quesiti posti, vogliamo sottolineare la totale mancanza di un riferimento alla questione del blocco dei lavori, qualora dovessero verificarsi degli evidenti pericoli per la salute dei cittadini e dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera.

Come centrodestra, siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione del Bypass Ferroviario, anche se avremmo preferito un progetto alternativo che non coinvolgesse le aree del SIN di Trento nord. La tutela della salute dei cittadini rimane per noi un punto imprescindibile della nostra azione politica.

Rimane pertanto evidente che qualora dovessero sorgere delle situazioni di pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini nel corso della realizzazione dell’opera, chiederemmo con forza la sospensione dei lavori fino al ripristino delle condizioni di massima sicurezza.

Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia – A.N.

Gruppo Consiliare Comunale Trento Unita

Esponenti del Gruppo Misto