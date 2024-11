FDI TRENTO * “L’ARTE È AMORE LA VIOLENZA NON È UN DESTINO“: GEROSA E IURLARO, «UNA PIAGA DA SCONFIGGERE, CI TROVERÀ SEMPRE IN PRIMA FILA»

17.38 - lunedì 25 novembre 2024

Anche Fratelli d’Italia, attraverso il dipartimento tutela vittime di violenza con la sua responsabile regionale Silvia Farci, ha aderito all’iniziativa della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, istituita dall’ONU nel 1999 in ricordo delle tre sorelle dominicane Mirabal uccise nel 1960.

Questo pomeriggio alle 16:45 presso la sede di Trento di FDI, si è svolto evento dal titolo ” L’ARTE È AMORE LA VIOLENZA NON È UN DESTINO” per la giornata del 25/11 dal tema “libere dalla violenza” e “Orange the world” con la presenza e riflessioni sul tema contro la violenza sulle donne e le politiche attuate dal nostro governo a livello provinciale.

Presenti Francesca Gerosa (Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento; Assessore all’ istruzione, cultura, sport famiglia giovani) e Alessandro Iurlaro (Presidente di Fratelli d’Italia Trentino) “L’eliminazione della violenza contro le donne -hanno ribadito Gerosa e Iurlaro – è un impegno che il Governo Meloni si è assunto fin dal suo insediamento: contrastare e prevenire, potenziando gli strumenti, rafforzando le norme e incrementando i fondi a tutela delle vittime e della loro libertà. Non è una battaglia ideologica, è una battaglia di tutti. Una piaga da sconfiggere che ci troverà sempre in prima fila”

Il capogruppo consigliare comunale Giuseppe Urbani e il consigliere comunale di Trento Andrea Merler hanno spiegato cosa stanno attuando in consiglio comunale per contrastare la violenza sulle donne. L’ospite nella sede del Circolo dell’ evento artistico “L’ARTE È AMORE LA VIOLENZA NON È UN DESTINO” organizzato dal dipartimento tutela vittime di Fdi la cui coordinatrice nazionale del dipartimento la senatrice Cinzia Pellegrino, è stato il pittore e scultore di Pergine Valsugana Mirko Demattè, che ha presentato la sua scultura ” DENUNCIA LA VIOLENZA TRA LE MURA DOMESTICHE” in memoria delle donne vittime di Violenza per sensibilizzare al contrasto della violenza sulle donne che si consuma all’ interno delle mura domestiche.

La responsabile del dipartimento tutela vittime di violenza Silvia Farci ha illustrato il contenuto del volantino ” i 7 segnali di una relazione malata” con lo scopo di educare la coppia e i giovani alla cultura del rispetto sulla donna, volantino verrà distribuito nelle piazze della nostra regione TnTaa davanti alle scuole superiori e nei gazebi di FdI per sensibilizzare , prevenire le vittime e contrastare la violenza.

Silvia Farci ha precisato: ” Il colore distintivo della campagna contro la violenza sulle donne istituita nel 2008 dal segretario delle Nazioni Unite è l’arancione e ( No il ROSSO )colore luminoso e ottimista che simboleggia e rappresenta un futuro libero dalla violenza sulle donne e giovani ragazze – prosegue- infatti anche palazzo Chigi si è illuminato di Arancione per contrastare la violenza sulle donne. Sempre in occasione di questa giornata il Presidente del Consiglio dei ministri GIORGIA MELONI ha aderito alla campagna internazionale di sensibilizzazione dell’Onu ‘Orange the World’, colore che identifica questa giornata illuminando la facciata principale di Palazzo Chigi di colore arancione dal tramonto del giorno 24 novembre all’alba del 25 novembre 2024, giornata nella quale l’illuminazione si ripeterà dal tramonto alle mezzanotte.”