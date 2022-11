FDI – TRENTINO ALTO ADIGE * VIOLENZA SULLE DONNE: FARCI, « I SOGGETTI MALTRATTANTI DEVONO ESSERE SEGUITI IN ATTIVITÀ DI CURA E PREVENZIONE »

17.05 - venerdì 25 novembre 2022

Oggi alle 15.00 sotto il Palazzo della Regione in piazza Dante a Trento, presente la responsabile Regionale Trentino Alto Adige del Dipartimento tutela Vittime di Violenza di FdI Silvia Farci con i consiglieri Provinciali e i consiglieri comunali di Trento, in collaborazione con la struttura nazionale del partito, si svolgerà un breve simbolico presidio sul tema “libere dalla violenza”. Obiettivi la sensibilizzazione sul tema della revisione dei Centri antiviolenza e la istituzione dei centri per maltrattanti.

Se in molti casi l’attività di tantissime strutture e associazioni che si occupano di dare sostegno alle vittime di violenza è più che meritori volta altre volte i CAV sono diventati strumento politico in mano a cooperative e centri sociali e non lavorano su un recupero effettivo delle donne abusate, come tante altre realtà divenute nel tempo oggetto di business sulla pelle delle vittime.

Spesso accade a livello nazionale che alcune di queste realtà siano utilizzate in senso strumentale ed ideologico perdendo di vista la donna vittima della violenza in sé.

È necessario aggiornare per esempio l’elenco dei centri antiviolenza che esistono su tutto il territorio nazionale (un elenco adesso è disponibile sul sito del Dipartimento Pari Opportunità del Ministero eredità dei vecchi governi ma contiene anche alcuni centri chiusi da tempo) e pretendere da tutti quelli riconosciuti dalle Istituzioni un report annuale, col dettaglio delle attività svolte, delle persone assistite, della metodologia seguita, dei professionisti ed operatori qualificati coinvolti e, soprattutto, dei risultati ottenuti.

Vanno anche usati metodi precisi per i soggetti maltrattanti che devono essere seguiti in attività di cura e prevenzione per scongiurare ogni forma di comportamento violento nelle relazioni affettive. Un percorso che non deve allentare la morsa della Giustizia su tutti gli autori di gesti violenti per cui la nostra comunità deve assumere potenti anticorpi anche culturali.

Materiale informativo verrà distribuito nei giorni 25, 26 e 27 nelle piazze della nostra Regione davanti alle scuole superiori e nel gazebo a tema di sabato 26/11/22 a Trento (largo G.Carducci dalle 9.00 alle 13.00 ) per stimolare le coscienze, commemorare le vittime e prevenire il ripetersi di violenza sulle donne.

“Questo è il secondo anno che svolgiamo attivamente la campagna. La scelta di distribuzione dei volantini fuori dalle scuole e nelle piazze dei vari comuni in tutto il territorio Nazionale, oltre ad un video che sarà pubblicato sui vari social, sarà Il contributo di Fratelli d’Italia alla crescita di una coscienza attiva e diffusa, a cominciare dalle giovanissime generazioni, sul valore del rispetto della donna”, precisa Silvia Farci.

Il tema della campagna è stato anticipato alla Camera dall’on. Ambrosi con un appassionato intervento di auspicio al rafforzamento degli strumenti concreti e a presidio dei valori di rispetto della donna e tutela della donna colpita dalla violenza.

Silvia Farci

Responsabile Dipartimento Tutela Vittime di Violenza di FdI regione Trentino Alto Adige