FDI – TRENTINO ALTO ADIGE * ELEZIONI EUROPEE: «RIENTRATA DA ROMA LA FOLTA DELEGAZIONE, SCESA A SOSTEGNO DI GIORGIA MELONI»

08.16 - domenica 2 giugno 2024

È rientrata da Roma la folta delegazione di militanti e dirigenti di Fratelli D’Italia che ha aderito alla mobilitazione nazionale a sostegno della candidatura alle elezioni europee di Giorgia Meloni. Per gli italiani dovrà essere un suffragio, un segno tangibile della fiducia verso la leader del partito nella sua veste di presidente del consiglio. Ecco perché agli elettori si dice: scrivere Giorgia sulla scheda.

A Roma con mezzi propri, con un pullman, con il treno è stato quasi di un centinaio il numero dei rappresentanti del Trentino Alto Adige. Presenti i deputati Urzì e De Bertoldi, i presidenti provinciali del partito Iurlaro e Galateo, quest’ultimo insieme a Francesca Gerosa, entrambi vicepresidenti delle province di Bolzano e Trento, ma poi consiglieri comunali, dirigenti, semplici militanti. La piazza ha testimoniato l’affetto autentico per la leadership di Giorgia Meloni che ha rilanciato: andare in Europa per cambiarla, portare più Italia in Europa. Nelle foto una parte del gruppo regionale in piazza del Popolo.

La segreteria regionale di Fratelli D’Italia