FDI TN-AA / GIOVENTÙ NAZIONALE * NOMINE PRESIDENTI: « I MESSAGGI DI FRANCESCA GEROSA E DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE BZ MARCO GALATEO »

20.59 - domenica 11 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si trasmette il comunicato in oggetto e a seguire il messaggio di Francesca Gerosa, candidata Presidente FdI, e del Cons. Marco Galateo, commissario provinciale Alto Adige. “Gioventù Nazionale, nella sua opera di radicamento sul territorio, si è rinnovata ed é pronta alle sfide del prossimo futuro. In conferenza stampa, l’On. Alessandro Urzì nella veste di Portavoce regionale di Fratelli d’Italia ha presentato il nuovo organigramma del movimento giovanile del Partito.

Il Presidente Nazionale, On. Fabio Roscani, infatti, nei giorni scorsi ha ratificato la nomina di Presidente regionale di Gioventù Nazionale di Francesco Barone, membro anche dell’Assemble Nazionale di Fratelli d’Italia, che è stato “confermato” alla guida della comunità giovanile del FdI. “Con orgoglio e responsabilità raccogliamo il testimone di una sfida generazionale: rappresentiamo una generazione che non si rassegna al declino, che rifiuta la sconforto del relativismo ma che decide di essere protagonista di questo tempo. Studenti, lavoratori, giovani professionisti e giovani coppie hanno in noi un interlocutore preferenziale perchè le loro istanze sono le nostre istanze. – Sottolinea Barone, che continua – Abbiamo la responsabilità di rappresentare quel necessario raccordo fra gli under 35 e il Governo di Giorgia Meloni e da ottobre, anche, con il governo della nostra Regione e delle nostre Province autonome”.

Contestualmente, è stata ratificata la nomina del neo Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale per Trentino, Giacomo Mason, Capogruppo in consiglio circoscrizionale Centro Storico – Piedicastello, e rappresentante degli studenti alla facoltà di economia.

“È il percorso di una comunità che negli anni è cresciuta assieme, che si è sempre più radicata sul territorio e che ora è pronta a intraprendere nuove sfide. A testimonianza del grande impegno profuso da parte di tutti i ragazzi, posso già anticipare che a breve inaugureremo il nuovo circolo giovanile dell’Alto Garda, un tassello che insieme a tanti altri ci rende orgogliosi dei ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e dare voce alla nostra generazione. A breve presenteremo il contributo del movimento giovanile per il programma di Fratelli d’Italia e della Candidata Presidente in vista delle prossime elezioni provinciali”.

Rimane invariato il resto dell’organigramma del movimento giovanile con il giovane Mattia Vicentini Presidente Provinciale dell’Alto Adige e

*

Francesco Dellagiacoma – Presidente cittadino di Trento”.

Francesco Barone – Presidente Regionale GN Tn- AA

===

“Lavorare con i ragazzi di Gioventu Nazionale è sempre stato uno stimolo. Sotto la guida di Francesco si muovono uniti, sempre presenti, coscienti dell’importanza del loro ruolo nel mondo, il cui futuro, e così il nostro, è nelle loro mani. Ringrazio Francesco per la dedizione che ha sempre avuto, per l’amore e la passione che non ha mai fatto mancare. Sono sicura che sotto la sua guida sicura il percorso dei nostri ragazzi sarà il nostro orgoglio. E così voglio salutare Giacomo, una punta di diamante che brilla sempre di più e le cui competenze saranno importanti per far crescere il gruppo dei giovani, che stanno dimostrando di avere competenze e capacità, fondamentali per il nostro Trentino.

Auguro a entrambi buon lavoro, sicura che potremo costruire insieme il cammino verso il 22 ottobre. Perché non si può disegnare il futuro senza camminare con i giovani al nostro fianco”.

*

Francesca Gerosa – Candidata Presidente FdI

///

“Gioventù nazionale si struttura sul territorio con la ratifica delle nomine locali che vedono nello storico militante Francesco Barone, oggi anche docente presso la Libera Università di Bolzano, il coordinatore regionale dei giovani di Fratelli d’Italia. Un incarico questo che valorizza l’impegno ed il sacrificio, la militanza storica in tempi in cui fare militanza a destra era fortemente discriminante. A lui va il ringraziamento di aver costruito e cresciuto la classe dirigente giovanile che si è fatta trovare pronta alle prime sfide elettorali nel mondo studentesco ed universitario, ma che rappresenta una colonna portante per tutto il partito sia per l’impegno fisico che per l’apporto di idee e valori. Non esiste un domani senza una classe dirigente giovanile capace e coerente di affrontare e superare le sfide di oggi, con l’esperienza ed i valori di ieri. Grazie per quello che avete fatto e per quello che farete per l’Italia e per gli italiani”.

*

Marco Galateo

Capogruppo in consiglio regionale Fratelli d’Italia / Capogruppo in consiglio provinciale Fratelli d’Italia / Portavoce provinciale Alto Adige Fratelli d’Italia