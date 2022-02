FDI / TN-AA * CRISI ENERGETICA – PRESIDENZIALISMO: « CONFERENZA STAMPA, CON ON. LOLLOBRIGIDA – SEN. DE BERTOLDI – URZÌ – CIA – AMBROSI – ROSSATO – ZANETTI (SALA REGIONE TRENTO – 11/2 ) »

18:27 - 10/02/2022

Venerdì 11 febbraio 2022 Sala di rappresentanza della Regione – piazza Dante – Trento. Partecipano l’On Lollobrigida, Capogruppo FdI alla Camera, il commissario provinciale cons. reg. Alessandro Urzì, il vice commissario cons. com. Cristian Zanetti, il Sen. Andrea De Bertoldi ed i consiglieri provinciali Cia, Ambrosi e Rossato.

Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia per il Trentino presenta la conferenza stampa del capogruppo alla Camera dei Deputati On. Francesco Lollobrigida.

Il momento storico per il Trentino è decisivo. Si trova ad affrontare sfide epocali: ad iniziare dalla partita sull’energia elettrica, nel momento della crisi energetica globale che colpisce anche imprese e cittadini del Trentino in una terra di ricca produzione idroelettrica, per finire alla tutela dell’economia ed alla vivibilità dell’ambiente di montagna sotto scacco dei grandi predatori, per finire alla sanità territoriale e alla tutela delle prerogative dell’autonomia da sottrarre definitivamente ai potentati di interesse e da sfruttare per potenziare le opportunità per il territorio ed i cittadini.

Insomma Fratelli d’Italia intende lasciare una forte impronta di sé nella politica provinciale trentina nei prossimi anni e così anche nell’ambito della maggioranza che con lealtà e forte convinzione appoggia dal principio della legislatura.

Il capogruppo Lollobrigida non potrà non inquadrare l’azione di Fratelli d’Italia anche nel quadro nazionale dove è appena partita la campagna per il Presidenzialismo. Mai più giochi di potere e bizantinismi incomprensibili ai cittadini e ad uso e consumo esclusivo dei partiti. Matteralla sia l’ultimo presidente della Repubblica non eletto dal popolo, che la Costituzione vuole sovrano.

La raccolta di firme è iniziata anche in Trentino.

*

Alessandro Urzì

Commissario provinciale di Fratelli d’Italia – Trentino