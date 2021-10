FDI – TN-AA * AMMINISTRATIVE COMUNE MERANO (BZ): « LA PRESIDENTE MELONI SOSTIENE LA CANDIDATURA URZÌ A SINDACO, LANCIATO L’APPELLO AL VOTO UTILE »

Giorgia Meloni lancia il suo appello per il voto utile a sostegno di Fratelli d’Italia e, esplicitamente, del candidato sindaco Alessandro Urzì a Merano.

Lo fa anche con un intervento pubblico che in queste ore sarà diffuso attraverso tutti i canali in cui richiama le ragioni dell’impegno di FdI in una realtà, come quella meranese, dove c’è da mantenere una posizione chiara sui valori che devono essere alla base dell’azione politica, fra cui la difesa della famiglia, quella dei prodotti delle imprese italiane, del lavoro piegato anche a Merano dalla pandemia, e della sicurezza che anche in riva al Passirio appare gravemente pregiudicata dalle porte aperte del governo all’immigrazione clandestina.

Offrire una alternativa alle amministrazioni di centrosinistra, questo l’impegno di Fratelli d’Italia anche a Merano, il che significa porsi come alternativa a chi la Sinistra di malgoverno la ha interpretata (come Verdi e PD) e anche a chi non ha avuto remore, come l’Alleanza per Merano di Dal Medico, di essere alleata fedeli in giunta negli ultimi anni proprio di Verdi e PD.

*

Fratelli d’Italia Trentino Alto Adige