FDI – ROMA * LETTERA PRESIDENTE MELONI AI DIRIGENTI DEL TRENTINO: « LE INDICAZIONI SULLE LINEE SONO PROMANATE DAL COORDINATORE PROVINCIALE SUL TERRITORIO E DAL CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO PROVINCIALE »

Al commissario Provinciale di Trento Adolfo Urso Ad Andrea de Bertoldi.

Ai dirigenti

Andrea de Bertoldi

Alessia Ambrosi

Francesca Gerosa

Claudio Cia

Cristina Luzzi

Katia Rossato

Danilo Perin

Stefano Bagozzi

Davide Piasente

Francesca Barbacovi

Angelo Rasi

Francesco Barone

Silvio Salizzoni

Roberto Biscaglia

Pino Urbani

Mauro Caldini

Adriano Vettore

Walter Clauser

Franco Zandron

Francesco Dellagiacoma

Cristian Zanetti

Daniele Demattè

Paola Depretto

Giuseppe Fiorito

E p.c. al coordinatore Regionale del Trentino-Alto Adige

Alessandro Urzì

Carissimi

i miei complimenti per l’ottimo lavoro di crescita politica e aggregazione che avete svolto in questi mesi. La nostra classe dirigente, già valida, si è ulteriormente rafforzata a Trento grazie a preziosi e importanti nuovi ingressi. Adolfo Urso, da me nominato commissario provinciale, sta ben operando nella completa fiducia del Partito Nazionale e in continuo contatto con me per ogni scelta intrapresa. Vi chiedo di proseguire con compattezza e unità nel rispetto della pluralità di opinioni interne, ma senza esporre mai il partito a fibrillazioni pubbliche.

A tale scopo vi ricordo che le indicazioni sulle linee politiche di Fratelli d’Italia, elaborate dagli organi provinciali, sono promanate dal coordinatore provinciale sul territorio e dal capogruppo in consiglio provinciale ai quali rinnovo, come a tutti voi, la nostra piena fiducia.

*

Giorgia Meloni