FDI * “RESTARE CORAGGIOSI”: «AL VIA IL TESSERAMENTO 2025, CON RADICI FORTI MA CAPACE DI GUARDARE AL FUTURO»

15.25 - venerdì 7 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FDI: “RESTARE CORAGGIOSI”, AL VIA IL TESSERAMENTO 2025

Prende il via lunedì 10 febbraio la campagna di tesseramento 2025 di Fratelli d’Italia. “Restare coraggiosi” è il messaggio scelto quest’anno. “Il tesseramento 2024 si è chiuso con oltre 254mila adesioni, ulteriormente in crescita rispetto all’anno precedente, quando i tesserati erano stati 230mila. Una tendenza che testimonia la fiducia in ciò che Fratelli d’Italia sta facendo ogni giorno con un Governo coeso e responsabile”, dichiara Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e delle adesioni di Fratelli d’Italia.

Sulla tessera 2025 è rappresentato un giovane pilota con lo sguardo rivolto verso il cielo. “La frase e l’immagine scelta rappresentano la promessa di Fratelli d’Italia agli italiani: rimanere una forza coraggiosa, con radici forti ma capace di guardare al futuro”, sottolinea Andrea Moi, responsabile della comunicazione di Fratelli d’Italia.