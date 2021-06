FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE * TRENTO – GAZEBO VIA VENETO: « INSULTI IERI MATTINA ALLE NOSTRE MILITANTI DA PARTE DI ALCUNI AUTOMOBILISTI, SIAMO INDIGNATI MA CONSAPEVOLI DI ESSERE SULLA STRADA GIUSTA »

Un gazebo che ha visto la partecipazione di numerosi militanti e sostenitori, quello realizzato da Fratelli d’Italia questa ieri in prossimità della chiesa di San Giuseppe in via Veneto.

Irripetibili insulti sono stati indirizzati alle donne che hanno partecipato, da parte di alcuni automobilisti e passanti.

Siamo indignati per quanto accaduto, ma rafforziamo davanti a questi episodi la consapevolezza di essere sulla strada giusta.

Il Gruppo Consiliare Comunale, tramite il Capogruppo Giuseppe Urbani, ha riportato l’episodio nell’aula del Consiglio Comunale nel corso della seduta di ieri sera.

Fratelli d’Italia continuerà con l’ascolto del territorio comunale mediante i gazebo anche nelle prossime settimane, facendosi carico di portare nelle sedi Istituzionali i problemi dei cittadini.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

Cons. Giuseppe Urbani

Cons. Cristian Zanetti

Cons. Daniele Demattè