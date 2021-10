FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * DIESEL EURO3: « CIRCOLAZIONE VEICOLI COMMERCIALI, ESCLUDERE LE LIMITAZIONI SUL TERRITORIO NEL PERIODO INVERNALE »

ESTENSIONE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO3 DIESEL SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO INVERNALE.

Da sempre, il Gruppo Consiliare comunale di Fratelli d’Italia ha mostrato grande attenzione per i temi legati all’ambiente che coinvolgono la nostra città.

Va riconosciuto però che stiamo attraversando un periodo economicamente difficile che ha messo a dura prova anche le imprese che operano sul territorio cittadino e Provinciale. A fronte dell’intenzione della Giunta Comunale di introdurre dal 01 novembre 2021 al 31 marzo 2022 delle limitazioni di transito sul territorio cittadino anche per i veicoli diesel EURO3, ci siamo fatti portavoce presso l’Assessore competete al fine di escludere almeno per quest’anno da tali limitazioni i veicoli commerciali che rientrano in questa classe di emissioni.

Confidiamo in una decisione di buonsenso dell’Amministrazione Comunale, per consentire alle Aziende che ancora contano mezzi rispondenti a tale normativa nel loro parco macchine, di adeguarsi e farsi trovare pronte per la stagione invernale del prossimo anno.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.