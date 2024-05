FDI – GRUPPO CONSIGLIO PAT * EX PROVVEDITORATO TRENTO: « OCCUPAZIONE ABUSIVA LA PROVINCIA INTENDE RENDERE INACCESSIBILE L’EDIFICIO DALL’ESTERNO?»

15.08 - martedì 21 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Occupazione abusiva dell’ex Provveditorato di Trento, FdI interroga: “La Provincia intende rendere inaccessibile l’edificio dall’esterno?”.

Nella giornata odierna, il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale ha depositato un’interrogazione, a prima firma del Capogruppo Daniele Biada, per chiedere alla Giunta provinciale se – in attesa che venga realizzato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile –la Provincia intenda mettere in atto interventi strutturali adeguati per evitare ogni tipo di possibilità di accesso dall’esterno e rendere definitivamente impenetrabile il palazzo dell’ex Provveditorato agli studi sito in via Santa Margherita a Trento.

Ciò, in ragione del fatto che tale struttura, a pochi passi dal centro storico, da piazza S. Maria Maggiore, nonché dall’area archeologica della Villa romana di Orfeo, è ormai preda giornaliera del degrado e di continui danneggiamenti effettuati dagli indigenti che lo occupano abusivamente.

Da quanto ci è stato segnalato e riportate altresì dai Consiglieri comunali di Trento del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, parrebbe che i locali dell’ex Provveditorato siano diventati non solo un rifugio improvvisato per queste persone, ma altresì un luogo dove gli occupanti spacciano e consumano droghe. Ciò sarebbe testimoniato anche da quanto affermato sulla stampa locale dai dipendenti del dirimpettaio asilo nido e dai genitori dei bambini che hanno parlato di rinvenimenti di palline di sostanze stupefacenti rimosse dalle forze dell’ordine con l’aiuto delle unità cinofile, ma anche di sporcizia, odori nauseabondi e di carta stagnola ritrovata per terra. Questi elementi, oltre ai quotidiani danneggiamenti della struttura, preoccupano seriamente sia le educatrici, sia i genitori per la possibilità che i bambini (o comunque i passanti) possano avere incontri spiacevoli.

Anche a seguito delle segnalazioni effettuate dai sottoscriventi, con documentazione fotografica comprovante l’entità della problematica, la Provincia e il Comune di Trento hanno messo in campo alcuni interventi come la disattivazione delle utenze della struttura, ma anche l’esecuzione di sopralluoghi con annessi interventi da parte delle forze dell’ordine che hanno provveduto più volte a sgomberare tempestivamente l’edificio.

Si noti come, ai molti interventi delle Forze dell’Ordine che si sono succeduti per tentare di liberare lo stabile, sono seguiti altrettanti danneggiamenti della struttura da parte degli occupanti, che ormai hanno intaccato le tapparelle e sfondato le finestre, le porte e le bocche di lupo al fine di trovare nuove vie d’entrata all’interno della stessa. Negli ultimi giorni gli occupanti, oltre ad aver sistemato delle strisce di cartone vicino alle bocche di lupo per entrare nella struttura senza rischiare di ferirsi, parrebbe abbiano aperto dei varchi nelle finestre situate ai piani superiori dell’edificio.

Alla luce della grande preoccupazione emersa da parte di chi risiede nella zona o la frequenta abitualmente per motivi legati al lavoro, all’accesso a servizi o per turismo, si ritiene di fondamentale importanza che la Provincia intervenga con la massima celerità.