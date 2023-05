FDI GRUPPO COMUNALE TRENTO * POLIZIA LOCALE: « RICHIESTE INTERVENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA, NEL 2023 RADDOPPIATE LE INEVASE »

15.14 - martedì 16 maggio 2023

A seguito di un nostro accesso agli atti, abbiamo depositato ad inizio settimana presso la Segreteria del Consiglio Comunale, un’interrogazione relativa alla situazione che sta attraversando il Comando della Polizia Locale cittadina e che riteniamo indiscutibilmente critica.

L’accesso agli atti ha evidenziato per il 2022, a fronte di un numero di richieste di intervento alla Centrale Operativa da parte dei cittadini pressoché costante se non in leggero calo rispetto all’anno precedente, praticamente il raddoppio delle inevase, ovvero quelle richieste di intervento a cui non è stato dato seguito. Situazione ancora più sconcertante se analizziamo proporzionalmente le inevase dei primi mesi dell’anno in corso.

Ha destato in noi preoccupazione, anche il numero di richieste di trasferimento del personale presso altri servizi dell’Amministrazione, superiore a tutto il 2022 già nei primi tre mesi del 2023! Una situazione critica, dunque, ma tendente all’esplosivo se aggiungiamo anche una raccolta firme che sarebbe stata indetta dal personale tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, contro la riforma del servizio voluta dal Comandante e che avrebbe visto la firma di 94 agenti (tra agenti e Commissari) su un totale di circa 120 effettivi.

Aspettiamo dunque le risposte in aula del Sindaco, sperando che almeno questa volta eviti voli pindarici o improbabili giri di parole come fatto in altre occasioni.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.