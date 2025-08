FDI * “GIUSTIZIA E SICUREZZA, NON SOLO PAROLE“: «LA CAMPAGNA ESTIVA RACCONTA I RISULTATI DEL GOVERNO, ECCO LE PRIME TAPPE (2-5/8)»

18.35 - venerdì 1 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Fdi: Giustizia e sicurezza, la campagna estiva racconta i risultati del governo*. Iniziative in tutta Italia con “l’enigmistica tricolore”: ecco le prime tappe.

Sarà un’estate di militanza quella di Fratelli d’Italia, che ha lanciato oggi a Ostia la campagna estiva dal titolo “Giustizia e sicurezza, non solo parole. Le riforme che l’Italia aspettava da decenni” alla presenza, fra gli altri, del responsabile organizzazione Giovanni Donzelli, il capogruppo al Senato Lucio Malan, il vice capogruppo alla Camera Augusta Montaruli, il responsabile del programma Francesco Filini, il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani, il coordinatore della città di Roma Marco Perissa.

A partire dal prossimo fine settimana e per tutta l’estate gli eletti e i dirigenti di Fratelli d’Italia saranno impegnati, insieme agli iscritti e in mezzo ai cittadini nelle principali località di villeggiatura ma anche nelle città, per raccontare i risultati dei provvedimenti del governo Meloni. Fra il materiale informativo che sarà distribuito immancabile è anche quest’anno l’enigmistica tricolore: un modo ironico e leggero per parlare di politica senza prendersi troppo sul serio. La presenza degli esponenti di Fratelli d’Italia sarà capillare anche nei centri anziani, negli ospedali, tra i presidi delle forze dell’ordine, per stare vicini a chi in vacanza non può andare.

Le prime tappe vedranno già domani, sabato 2 agosto, iniziative a Cagliari (spiaggia del Poetto), Jesolo (piazza Marconi), Bari (spiaggia Pane e pomodoro) e sui lungomare di San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli. Domenica 3 agosto iniziativa a Forte dei Marmi (piazza Garibaldi), lunedì 4 agosto a Rimini (piazzale Bosovich) e Palermo (Mondello), martedì 5 ad Aosta (Porte pretoriane).

Nel volantino dal titolo “Lo Stato torna forte” vengono raccontati gli obiettivi del decreto sicurezza: un impegno mantenuto per tutelare i più fragili, punire severamente chi commette gravi reati e misure concrete per contrastare efficacemente la criminalità. Ladri di case fuori in 24 ore, pene più severe per chi truffa i più fragili, più tutele per le forze dell’ordine, più sicurezza nelle carceri.

*L’enigmistica tricolore 2025 al link*

https://www.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2025/08/Enigmistica_2025.pdf

*Alcune definizioni:*

* Con questo provvedimento del Governo Meloni lo Stato torna forte contro ladri, truffatori e prepotenti (Decreto sicurezza)

* Col Governo Meloni sono diminuiti (Sbarchi)

* Con queste lettere nel referendum Landini voleva buttare giù il Governo Meloni (Sì)

* Sgangherato tentativo dell’opposizione per allearsi contro la destra (Campo largo)

* Il segno dell’economia italiana col governo Meloni (Più)

* Il Prodi che ha tirato i capelli a una giornalista (Romano)