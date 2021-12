FDI – CONSIGLIO COMUNE TRENTO * SICUREZZA: « ATTI OSCENI AI DANNI DI ALCUNE ADOLESCENTI IN CORSO BUONARROTI, VENGANO PRESI PROVVEDIMENTI CONCRETI »

17:38 - 2/12/2021

Siamo rimasti esterrefatti davanti all’ennesimo episodio ignobile verificatosi nel pomeriggio di ieri in Corso Buonarroti a Trento, dove alcune adolescenti sono state vittime poco dopo le ore 16.00 e poco distante dall’uscita delle Scuole Medie Manzoni, di un individuo con tutta probabilità straniero che dopo essersi calato i pantaloni ha provveduto a mostrare alle stesse le proprie parti intime, mimando successivamente un atto sessuale.

Fortunatamente, grazie al pronto intervento di un’esercente della via che ha allertato le Forze dell’Ordine, le ragazze hanno trovato un riparo sicuro.

Un trauma che le povere giovani malcapitate si porteranno dietro per parecchio tempo, ma anche l’ennesimo campanello d’allarme per chi guida la nostra città.

Chiederemo conto in aula di quanto accaduto al Sindaco con una domanda d’attualità che abbiamo depositato questa mattina.

Auspichiamo vengano presi dei provvedimenti concreti quanto prima e che non ci venga risposto ancora una volta con i soliti discorsi filosofici e con voli pindarici inconcludenti, tipici di questa Amministrazione Comunale.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.