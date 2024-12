FDI * ATREJU 2024: « DOMANI L’APERTURA, ACCENSIONE DELL’ALBERO E VIA AI DIBATTITI»

15.17 - sabato 7 dicembre 2024

Domani, domenica 8 dicembre, prenderà il via “Atreju 2024 – La via italiana”. Politica e un villaggio di Natale con pista di pattinaggio per la festa della destra che si svolgerà fino al 15 dicembre al Circo Massimo di Roma. Alle ore 16.50 l’apertura con l’accensione dell’albero e l’animazione del presepe vivente.

Il via ai dibattiti alle 17 con “Le istituzioni per la tutela della cultura e delle tradizioni”: Marcello Pera intervistato da Tommaso Labate. Introduce Guerino Testa (deputato e Segretario Commissione finanze). Alle 17.30 “Uomini sempre poco allineati” con Fausto Bertinotti, Paolo Bonolis, Pietrangelo Buttafuoco. Introduce: Gianmarco Mazzi (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura).

Alle ore 18.30 “Atreju dal 1998 ad oggi: la nostra Storia Infinita”: intervengono le generazioni che hanno dato vita alla festa.