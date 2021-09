FBK * ﻿﻿﻿﻿“ EPIDEMIE NELLA STORIA “: « QUATTRO GLI APPUNTAMENTI ORGANIZZATI CON LA FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTINO, IL PRIMO EVENTO INIZIA CON “ CURE “ (29/9 ORE 17.00) »

Quattro appuntamenti organizzati dalla Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Museo Storico del Trentino.

Quali analogie e differenze possiamo riconoscere tra la pandemia COVID-19 e quelle del passato?

Storici, epidemiologi, esperti di immagini e nuovi media approfondiranno il tema durante il ciclo di incontri pubblici “Le epidemie nella storia. Comunicazione, informazione, rappresentazione”, organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

Si parte con “Cure. Dalla peste alle epidemie contemporanee”, incontro online in programma mercoledì 29 settembre alle ore 17.00; per partecipare è necessario utilizzare questo link:

Sabrina Minuzzi, storica della medicina e dell’editoria, e Donato Greco, epidemiologo, saranno in dialogo con Massimo Rospocher (FBK-ISIG) e Alessandro Arcangeli (Università di Verona).

L’appuntamento, che sarà introdotto dal direttore della Fondazione Museo storico Giuseppe Ferrandi, proporrà alcune riflessioni su come si siano evoluti nei secoli, dalle tante “pesti” del passato alle più recenti pandemie (ultima in ordine di tempo quella di COVID-19), il concetto di cura e le conseguenti azioni. Azioni che guardano sia ad aspetti medico-scientifici, nell’articolata definizione di strategie d’intervento terapeutico, sia più genericamente comunicativi o politico-amministrativi nella produzione e diffusione delle relative informazioni.

Seguiranno gli incontri in presenza – disponibili anche in diretta streaming – presso l’Officina dell’autonomia della Fondazione Museo storico “Immagini. Dall’arte medievale alla fotografia contemporanea”, in programma giovedì 28 ottobre, e“Racconti. Dalla letteratura ai nuovi media” lunedì 15 novembre, per arrivare all’appuntamento conclusivo in presenza presso la sede FBK di via S. Croce a Trento “Numeri Modelli e pandemie” di lunedì 13 dicembre.

I posti sono limitati. Gli incontri in presenza, per i quali è richiesto il Green pass, saranno trasmessi anche in diretta streaming.

Il ciclo di incontri è coordinato da Maurizio Cau (FBK-ISIG), Massimo Rospocher (FBK-ISIG), Rodolfo Taiani (FMST)

