FARNESINA * TAJANI AD ISRAELE: «STOP AGLI ATTACCHI CONTRO I CIVILI, INACCETTABILE QUANTO ACCADE A GAZA»

14.33 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto una conversazione telefonica con il Ministro degli Esteri israeliano Saar e, successivamente, un colloquio con Padre Gabriel Romanelli, parroco della Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Al Ministro israeliano ha ribadito la totale condanna per gli attacchi militari che nella Striscia coinvolgono la popolazione civile, confermando che per l’Italia la situazione a Gaza è intollerabile. Tajani ha reiterato la necessità di arrivare immediatamente a un cessate il fuoco per evitare ulteriori sofferenze alla popolazione civile. Il titolare della Farnesina chiede che venga fatta chiarezza sulle responsabilità del raid. Ha espresso solidarietà a Padre Romanelli, dimostrando pieno sostegno alle vittime coinvolte.