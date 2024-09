FARMINDUSTRIA * “GIORNATA SICUREZZA DEL PAZIENTE“: CATTANI, «DIAGNOSI CORRETTA E TEMPESTIVA, STEP FONDAMENTALE NEL PERCORSO DI CURA»

12.56 - martedì 17 settembre 2024

“La diagnosi corretta e tempestiva è uno step fondamentale nel percorso di cura del paziente” dichiara Marcello Cattani, Presidente di Farmindustria, in occasione della Giornata Mondiale della sicurezza del paziente promossa dall’Oms, il 17 settembre, che quest’anno ha come tema “Improving diagnosis for patient safety”.

“Un obiettivo che deve essere prioritario – insieme ad una continua sensibilizzazione sulla prevenzione – rafforzando l’azione sinergica tra Istituzioni, aziende farmaceutiche, cittadini e operatori sanitari nel complesso. Perché il ruolo del paziente è di primaria importanza nell’assistenza ma anche nella ricerca clinica.

La diagnosi accurata e tempestiva gioca un ruolo cruciale nella medicina personalizzata. Consente di identificare le caratteristiche genetiche, molecolari e cliniche specifiche di ciascun paziente, permette di adattare le cure in modo mirato, sicuro ed efficace, di ottimizzare i trattamenti e di ridurre il rischio di effetti collaterali.

Fondamentale è l’uso di dati affidabili, che con sistemi di Intelligenza Artificiale elaborati dai professionisti della Sanità possono migliorare sicurezza e appropriatezza delle cure, salvando vite umane e migliorando i risultati sanitari.

Soprattutto ora che grazie all’innovazione viviamo cambiamenti epocali nella Ricerca.

I farmaci in sviluppo nel mondo sono oltre 23.000, tra cui terapie geniche e cellulari, vaccini a mRNA, nuove terapie anticancro.

Ecco perché è necessario offrire risposte concrete e al passo coi tempi, ai bisogni di salute dei cittadini.

Garantendo ai pazienti, oltre la diagnosi corretta e tempestiva, un accesso immediato a farmaci e vaccini, senza differenze e disparità territoriali. Farmaci che rispondono a elevati standard di sicurezza con verifiche continue e rigorose dall’inizio della sperimentazione fino a dopo l’immissione in commercio”.