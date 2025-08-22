FAO – UNICEF – WFP – OMS * GAZA: «MEZZO MILIONE DI PERSONE INTRAPPOLATE NELLA CARESTIA, A LUGLIO 12MILA I BAMBINI GRAVEMENTE MALNUTRITI»

17.35 - venerdì 22 agosto 2025

FAO,UNICEF, WFP e OMS: confermata per la prima volta la carestia a Gaza. Oltre mezzo milione di persone a Gaza sono intrappolate nella carestia.

Entro la fine di settembre, più di 640.000 persone si troveranno ad affrontare livelli catastrofici di insicurezza alimentare – classificati come IPC Fase 5 – in tutta la Striscia di Gaza. Altre 1,14 milioni di persone nel territorio si troveranno in condizioni di emergenza (IPC Fase 4) e altre 396.000 persone in condizioni di crisi (IPC Fase 3).

Solo nel mese di luglio, oltre 12.000 bambini sono stati identificati come gravemente malnutriti: il dato mensile più alto mai registrato e un aumento di sei volte rispetto all’inizio dell’anno. Di questi, quasi un bambino su quattro soffriva di malnutrizione acuta grave (SAM).

Il numero di bambini che si prevede saranno a grave rischio di morte per malnutrizione entro la fine di giugno 2026 è triplicato, passando da 14.100 a 43.400. Un bambino su cinque nasce prematuro o sottopeso.

FAO, UNICEF, WFP e OMS ribadiscono la richiesta di un cessate il fuoco immediato e di un accesso umanitario senza ostacoli per frenare i decessi causati dalla fame e dalla malnutrizione.

Secondo una nuova analisi dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) pubblicata oggi, oltre mezzo milione di persone a Gaza sono intrappolate nella carestia, caratterizzata da fame diffusa, indigenza e morti evitabili. Si prevede che nelle prossime settimane le condizioni di carestia si estenderanno dal Governatorato di Gaza ai Governatorati di Deir Al Balah e Khan Younis.

FAO, UNICEF, WFP e OMS hanno collettivamente e costantemente sottolineato l’estrema urgenza di una risposta umanitaria immediata e su larga scala, dato l’aumento dei decessi legati alla fame, il rapido peggioramento dei livelli di malnutrizione acuta e il crollo dei livelli di consumo alimentare, con centinaia di migliaia di persone che trascorrono giorni senza nulla da mangiare.

Le agenzie hanno ribadito che la carestia deve essere fermata a tutti i costi. Un cessate il fuoco immediato e la fine del conflitto sono fondamentali per consentire una risposta umanitaria su larga scala e senza ostacoli, in grado di salvare vite umane. Le agenzie sono inoltre profondamente preoccupate per la minaccia di un’intensificazione dell’offensiva militare nella a Gaza City e per qualsiasi escalation del conflitto, poiché ciò avrebbe conseguenze devastanti per i civili, in una zona già colpita dalla carestia. Molte persone, in particolare i bambini malati e malnutriti, gli anziani e le persone con disabilità, potrebbero non essere in grado di evacuare.

Entro la fine di settembre, più di 640.000 persone si troveranno ad affrontare livelli catastrofici di insicurezza alimentare – classificati come IPC Fase 5 – in tutta la Striscia di Gaza. Altre 1,14 milioni di persone nel territorio si troveranno in condizioni di emergenza (IPC Fase 4) e altre 396.000 persone in condizioni di crisi (IPC Fase 3). Si stima che le condizioni nel nord di Gaza siano gravi quanto quelle della città di Gaza, se non peggiori.

Tuttavia, la scarsità di dati ha impedito una classificazione IPC, evidenziando l’urgente necessità di accedere al territorio per valutare la situazione e fornire assistenza. Rafah non è stata analizzata, dato che sembra essere in gran parte spopolata.

La classificazione di carestia si applica quando tre soglie critiche sono superate: privazione alimentare estrema, malnutrizione acuta e morti correlate alla fame. La nuova analisi conferma, con prove sufficienti, che questi criteri sono stati soddisfatti.

Quasi due anni di conflitto, ripetuti sfollamenti e gravi restrizioni all’accesso umanitario, aggravati da ripetute interruzioni e ostacoli all’accesso al cibo, all’acqua, all’assistenza medica, al sostegno all’agricoltura, all’allevamento e alla pesca, nonché dal collasso dei sistemi sanitari, igienico-sanitari e di mercato, hanno spinto la popolazione alla fame.

L’accesso al cibo a Gaza rimane fortemente limitato. A luglio, il numero di famiglie che hanno segnalato fame molto grave è raddoppiato in tutto il territorio rispetto a maggio e più che triplicato a Gaza City. Più di una persona su tre (39%) ha dichiarato di passare giorni interi senza mangiare e gli adulti saltano regolarmente i pasti per sfamare i propri figli.

La malnutrizione tra i bambini di Gaza sta aumentando a un ritmo catastrofico. Solo nel mese di luglio, oltre 12.000 bambini sono stati identificati come gravemente malnutriti: il dato mensile più alto mai registrato e un aumento di sei volte rispetto all’inizio dell’anno. Di questi, quasi un bambino su quattro soffriva di malnutrizione acuta grave (SAM), la forma più letale con conseguenze sia a breve che a lungo termine.

Dall’ultima analisi IPC di maggio, il numero di bambini che si prevede saranno a grave rischio di morte per malnutrizione entro la fine di giugno 2026 è triplicato, passando da 14.100 a 43.400. Analogamente, per le donne in gravidanza e in allattamento, il numero di casi stimati è triplicato da 17.000 a maggio a 55.000 donne che si prevede soffriranno di livelli pericolosi di malnutrizione entro la metà del 2026. L’impatto è visibile: un bambino su cinque nasce prematuro o sottopeso.

La nuova valutazione riporta il deterioramento più grave da quando l’IPC ha iniziato ad analizzare l’insicurezza alimentare acuta e la malnutrizione acuta nella Striscia di Gaza, ed è la prima volta che una carestia è stata ufficialmente confermata nella regione del Medio Oriente.

Da luglio, le forniture di cibo e aiuti che entrano a Gaza sono leggermente aumentate, ma rimangono largamente insufficienti, incostanti e inaccessibili rispetto al fabbisogno.

Nel frattempo, circa il 98% dei terreni coltivabili nel territorio è danneggiato o inaccessibile, decimando il settore agricolo e la produzione alimentare locale, e nove persone su dieci sono state costrette più volte ad abbandonare le loro case. Il denaro contante è estremamente scarso e le operazioni di aiuto umanitario rimangono gravemente compromesse, con la maggior parte dei camion delle Nazioni Unite saccheggiati a causa della crescente disperazione. I prezzi dei generi alimentari sono estremamente elevati e non c’è abbastanza carburante e acqua per cucinare, né medicine e forniture mediche.

Il sistema sanitario di Gaza ha subito un grave deterioramento, l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari è stato drasticamente ridotto, mentre le infezioni multiresistenti ai farmaci sono in aumento e i livelli di morbilità – tra cui diarrea, febbre, infezioni respiratorie acute e cutanee – sono allarmanti tra i bambini.

Per consentire operazioni umanitarie salvavita, le agenzie delle Nazioni Unite hanno sottolineato l’importanza di un cessate il fuoco immediato e duraturo per fermare le uccisioni, consentire il rilascio sicuro degli ostaggi e permettere l’accesso senza ostacoli a un afflusso massiccio di aiuti per raggiungere la popolazione di Gaza. Hanno sottolineato l’urgente necessità di maggiori quantità di aiuti alimentari, insieme a un drastico miglioramento della consegna, della distribuzione e dell’accessibilità, nonché di alloggi, carburante, gas da cucina e fattori di produzione alimentare.

Hanno sottolineato che è fondamentale sostenere la riabilitazione del sistema sanitario, mantenere e ripristinare i servizi sanitari essenziali, compresa l’assistenza sanitaria di base, e garantire la fornitura continua di forniture sanitarie a Gaza e in tutta la Striscia. Anche il ripristino dei flussi commerciali su larga scala, dei sistemi di mercato, dei servizi essenziali e della produzione alimentare locale è fondamentale per evitare le conseguenze peggiori della carestia.

Dichiarazioni di FAO, WFP, UNICEF e OMS:

“La popolazione di Gaza ha esaurito ogni possibile mezzo di sopravvivenza. La fame e la malnutrizione mietono vittime ogni giorno, e la distruzione dei terreni coltivabili, del bestiame, delle serre, della pesca e dei sistemi di produzione alimentare ha reso la situazione ancora più grave”, ha affermato il Direttore Generale della FAO QU Dongyu. “La nostra priorità ora deve essere garantire un accesso sicuro e sostenibile all’assistenza alimentare su larga scala. L’accesso al cibo non è un privilegio, è un diritto umano fondamentale”.

“Gli avvertimenti sulla carestia sono chiari da mesi”, ha affermato Cindy McCain, Direttrice esecutiva del WFP. “Ciò che ora è urgentemente necessario è un aumento degli aiuti, condizioni più sicure e sistemi di distribuzione collaudati per raggiungere i più bisognosi, ovunque si trovino. Il pieno accesso umanitario e un cessate il fuoco immediato sono fondamentali per salvare vite umane”.

“La carestia è ormai una triste realtà per i bambini del Governatorato di Gaza e una minaccia incombente a Deir al-Balah e Khan Younis”, ha affermato Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF. “Come abbiamo ripetutamente avvertito, i segnali erano inequivocabili: bambini con corpi emaciati, troppo deboli per piangere o mangiare; neonati che muoiono di fame e malattie prevenibili; genitori che arrivano nelle cliniche senza nulla da dare da mangiare ai propri figli. Non c’è tempo da perdere. Senza un cessate il fuoco immediato e un accesso umanitario completo, la carestia si diffonderà e altri bambini moriranno. I bambini sull’orlo della fame hanno bisogno dell’alimentazione terapeutica speciale fornita dall’UNICEF”.

“

Il cessate il fuoco è ora un imperativo assoluto e morale”, ha affermato il Direttore Generale dell’OMS, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Il mondo ha aspettato troppo a lungo, assistendo al moltiplicarsi di morti tragiche causate da questa carestia provocata dall’uomo. La malnutrizione diffusa significa che anche malattie comuni e solitamente non gravi come la diarrea stanno diventando fatali, soprattutto per i bambini. Il sistema sanitario, gestito da operatori sanitari affamati ed esausti, non è in grado di far fronte alla situazione. Gaza deve essere rifornita con urgenza di cibo e medicine per salvare vite umane e avviare il processo di inversione della malnutrizione. Gli ospedali devono essere protetti in modo che possano continuare a curare i pazienti. I blocchi agli aiuti devono finire e la pace deve essere ripristinata, affinché possa iniziare la guarigione”.