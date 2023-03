FAISTNAUER (PERSPEKTIVEN FÜR SÜDTIROL) * RINNOVO PONTE LUEG: « NECESSARIO IL DIVIETO DI TRANSITO SULLE STRADE DI LIVELLO INFERIORE, PER EVITARE IL COLLASSO DEL TRAFFICO »

16.56 - lunedì 13 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Rinnovo Ponte Lueg: purtroppo confermato pericolo collasso del traffico. Oggi, 13 marzo, presso il consiglio del Tirolo si è svolto un evento informativo sul risanamento del Ponte Lueg e una votazione sul corridoio del Brennero. I rappresentanti politici sono stati informati su misure inerenti il Ponte Lueg e il corridoio del Brennero e anche sullo studio SLOT altoatesino. Il consigliere Peter Faistnauer, gruppo consiliare Perspektiven Für Südtirol, accoglie favorevolmente l’iniziativa. Da molti mesi richiama ripetutamente l’attenzione sulla situazione precaria dei residenti della A22 nell’Alta Val d’Isarco, sull’imminente crollo del traffico dovuto al risanamento del Ponte Lueg e ha già avanzato vari suggerimenti per modifiche come dosatura del traffico, divieto di uscita, la borsa dei transiti alpini e la strategia best-way, discussi in consiglio provinciale.

Il risanamento del Ponte Lueg a marzo dell’anno scorso era ancora stato liquidato dall’assessore alla mobilità Daniel Alfreider come questione infrastrutturale puramente interna dell’Austria. Ma nel 2022 già una serie di misure di ristrutturazione minori con lunghe giornate di ingorghi hanno dimostrato che l’Alto Adige è fortemente colpito. Nell’incontro finalmente convocato oggi, i rappresentanti dei consigli tirolesi e altoatesini hanno potuto ottenere informazioni anche direttamente da ASFINAG e A22. Questi hanno confermato i peggiori timori: Il viadotto autostradale Luegbrücke sulla A13 nel Tirolo del Nord non dovrà subire un risanamento di base, ma piuttosto un completo rinnovo a partire nel 2024.

Il Ponte Lueg e con lui l’intero concetto di autostrada del Brennero e di transito alpino su strada sono superati sotto ogni aspetto. A causa degli aggravi immensi di traffico che minacciano di verificarsi è necessario intervenire con urgenza.. Il consigliere Peter Faistnauer si dichiara favorevole all’implementazione del sistema SLOT sviluppato da parte altoatesina. Inoltre, la strategia best-way fornirebbe la possibilità di intervenire in modo mirato utilizzando misure mirate per motivare gli autotrasportatori a prendere la rotta più breve e non la rotta meno costosa, come spesso accade al momento.

Se la best-way-strategy venisse sancita per legge, verrebbe eliminato immediatamente un terzo dei TIR attualmente in circolazione sull’asse del Brennero. È inoltre necessario attuare misure per raggiungere l’obiettivo dell’UE di trasferire metà del trasporto internazionale e gran parte di quello passeggeri su rotaia entro il 2050. Oggi circola solo un paio di Rola, dove all’inizio degli anni 2000 più di dieci paia di treni merci ogni giorno attraversavano il Brennero. Ciò significherebbe ulteriori oltre quattrocento TIR in meno al giorno. “Per quanto riguarda il rinnovo del Ponte Lueg dal 2024 e per evitare il completo collasso del traffico nell’Alta Val d’Isarco, è assolutamente necessario un divieto di transito sulle strade di livello inferiore.”, dice il consigliere Peter Faistnauer.