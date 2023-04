FAISA-CISAL E FIT-CISL * TRENTINO TRASPORTI SPA: « ENNESIMO EPISODIO A BORGO VALSUGANA SU TRENO FERROVIA TRENTO-BASSANO, AI DANNI DEL CAPOTRENO »

12.23 - mercoledì 12 aprile 2023

Ancora un’aggressione al Personale di Trentino trasporti S.p.A. Continuano a ripetersi le aggressioni al personale impiegato nei trasporti pubblici!

Purtroppo, questo tipo di comunicato sta diventando troppo frequente. Segnaliamo l’ennesimo episodio verificatosi oggi a Borgo su un treno della Ferrovia Trento-Bassano ai danni del capotreno, preso a calci e pugni perché “colpevole” di avere chiesto il biglietto.

Solo l’intervento del macchinista ha evitato che l’aggressione potesse trasformarsi in una tragedia. Le Forze dell’ordine hanno fermato l’aggressore dopo che lo stesso si era già allontanato dalla stazione. Il dipendente di Trentino trasporti S.p.A si è recato al Pronto Soccorso per ricevere le cure e successivamente a denunciare l’accaduto in caserma dei cc di Borgo.

Esprimendo piena solidarietà al collega dobbiamo, ancora una volta, trattenere la nostra rabbia. Pur sapendo che questi episodi incresciosi non dovrebbero mai accadere, ci troviamo infatti periodicamente difronte a eventi che mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei Lavoratori dell’intero settore durante il servizio. E’ chiaro che qualcosa non va e deve cambiare, è venuto il momento di intervenire in maniera concreta e decisa.

Le Scriventi Segreterie scriveranno al Commissariato del Governo per chiedere un incontro.

Paolo Saltori – Segretario Provinciale FAISA-CISAL Massimo Mazzurana – Segretario Provinciale FIT-CISL