FAILONI ASSESSORE PAT – COMITATO FISI * SCI: « 11 MEDAGLIE MONDIALI – 22 PODI IN COPPA DEL MONDO E 41 TITOLI ITALIANI, AGLI ATLETI TRENTINI UN RICONOSCIMENTO SPECIALE PER GLI STAORDINARI RISULTATI »

Il mondo dello sci trentino continua a lavorare assiduamente nella crescita e nello sviluppo dei giovani atleti con l’obiettivo di essere rappresentati all’appuntamento a cinque cerchi con il maggior numero possibile di sciatori trentini nelle varie discipline.

Questa mattina, presso la Sala Wolf della Provincia autonoma di Trento, assieme al Comitato Fisi del Trentino e al suo Presidente Tiziano Mellarini abbiamo consegnato un riconoscimento speciale agli atleti trentini che si sono distinti in ambito internazionale ed hanno vinto i titoli italiani di categoria e specialità. In poche parole 11 medaglie mondiali, 22 podi in coppa del mondo e 41 titoli italiani!

Poter festeggiare questo filotto significativo di medaglie e vittorie a pochi giorni dalla conclusione della stagione sportiva, significa che la volontà di investire nello sport e nella crescita dei talenti che la Provincia ha intensificato negli ultimi quattro anni è stata una scelta azzeccata, che sposa la filosofia del governo provinciale e proseguiremo in questa direzione. Chiedo a tutti questi atleti di diventare ambasciatori sportivi del Trentino per raccontare la propria straordinaria esperienza di vita anche ai più piccoli.

Congratulazioni per questi staordinari risultati!

A partire da Simone Deromedis delle Fiamme Gialle, che ha centrato il titolo mondiale assoluto nello skicross a Bakuriani. Sono inoltre stati premiati i due titoli iridati nella categoria juniores conquistati dai dei combinatisti Annika Sieff e Iacopo Bortolas nell’appuntamento di Whistler. A seguire le 9 medaglie arrivate, fra campionati mondiali assoluti e junior, grazie alle prestazioni di Beatrice Sola con ben due podi e Davide Seppi a st’ Anton nello sci alpino, ed ancora altre due medaglie nel biathlon ad Oberhof con Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer, entrambe in gare a squadre. Sempre Sieff e Bortolas si sono poi messi al collo un bronzo nella mixed team ai mondiali juniores, quindi nel biathlon Fabiana Carpella si è aggiudicata un argento ai mondiali giovani di staffetta in Kazakistan (e pure un titolo europeo in staffetta) e infine all’appuntamento iridato di sci alpinismo a Boi Taull (Spagna) sono giunti un bronzo di Davide Magnini nella team race e un argento con Lisa Moreschini nella vertical race under 23.

Nelle sfide di Coppa del Mondo di specialità sono giunti addirittura 22 podi e una vittoria storica nello sci di fondo con Simone Daprà in staffetta a Dobbiaco per lo sci di fondo. Due podi poi per Simone Mocellini nelle sprint di sci fondo, 3 vittorie e 9 podi per Dorothea Wierer nel biathlon, 3 podi per Annika Sieff in combinata nordica, 2 podi per Tommaso Giacomel nel biathlon, 2 podi per Mirko Felicetti e un podio per Ian Matteoli nello snowboard e 1 podio per Davide Magnini nello skialp.

Significative soddisfazioni sono giunte poi a fine gennaio dal Festival Olimpico della Gioventù Europea (Eyof), dove i ragazzi under 17 trentini hanno collezionato ben 4 medaglie: un oro in gigante per merito di Ludovica Righi, 2 argenti nelle gare a squadre di salto e combinata per Giada Delugan, una delle quali assieme all’altro fiemmese Bryan Venturini e 1 bronzo nello skicross con Paolo Piccolo.

Per quanto concerne le gare di Coppa Europa i talenti trentini hanno ottenuto 2 podi nello sci alpino con Beatrice Sola, 5 podi nel freestyle Ski con Flora Tabanelli e 4 podi nello snowboard con Nicola Liviero, Alberto Maffei, e Sofia Groblechner; 2 poi in combinata nordica con Veronica Gianmoena e Domenico Mariotti e tre podi in eventi continentali con Fabiana Carpella ed Elia Zeni nel settore biathlon.

E, dulcis in fundo, da evidenziare anche 41 titoli italiani di disciplina e categoria centrati nella stagione invernale. Merito di Stefano Gross, Monica Zanoner, Beatrice Sola, Ludovica Righi, Federico Fontana, Marta Giaretta, Luca Loranzi nello sci alpino; Federico ed Elena Nicolini, quindi Marlies Sartori e Lisa Moreschini nello skialp; Tommaso Giacomel, Fabiana Carpella, Gabriele Carrara, Pietro Baggia, Filippo Giovanni Guadagnini nel biathlon; Giovanni Bresadola, Annika Sieff e Iacopo Bortolas, Matteo Delugan e Martin Chenetti nel salto e combinata nordica; Sofia Groblechner nello snowboard; Flora e Miro Tabanelli nel freestyle Ski, Amelia Rigatti Di Grazia e Jannes Debertol nello skicross.

