FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO * NATALE 2021: « TANTE LE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ, ENOGASTRONOMIA E ARTIGIANATO AL CASTELLO DI AVIO (SABBIONARA DI AVIO – TRENTINO) »

Natale è tornare a casa, ritrovare la propria famiglia, godere del calore e dell’affetto di genitori e amici. È il momento più magico dell’anno, tanto atteso da grandi e piccini: l’occasione più bella per trascorrere insieme giornate di serenità, allegria e pace. Per questo anche nel 2021, a partire da fine novembre, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano invita a visitare i Beni “vestiti a festa” e a condividere con le persone più care lo splendore di ville, castelli e palazzi signorili riccamente addobbati, la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la bellezza di aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve e immersi nella fioca luce dicembrina. In occasione delle Festività verranno inoltre organizzate tante coinvolgenti iniziative per adulti e bambini: visite a tema, degustazioni, concerti, laboratori creativi, concerti, esposizioni di presepi e tanto altro.

I visitatori, inoltre, potranno curiosare nei Negozi della Fondazione e lasciarsi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo si potranno trovare libri selezionati, un coloratissimo assortimento di oggettistica e prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi, originali e “di valore” perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI per la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio d’arte e natura dell’Italia. Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Infine, saranno in programma tanti eventi nei Beni in occasione delle Festività. Tra i più interessanti:

ENOGASTRONOMIA E ARTIGIANATO AL CASTELLO DI AVIO, SABBIONARA DI AVIO (TN)

Sabato 27 e domenica 28 novembre, sabato 4 e domenica 5, mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12 dicembre trenta espositori provenienti dalla Vallagarina e dall’alto veronese animeranno il Palazzo Baronale e il cortile del Castello di Avio presentando prodotti enogastronomici tipici e pezzi di artigianato locale. Il pubblico potrà acquistare birra, sidro di mele, vin brulè, vini del territorio, dolci, cioccolata, pane, lievitati, formaggi, miele, confetture e, ancora, gioielli e oggettistica in legno. Un’occasione per godere dei sapori e delle tradizioni del Natale trentino e non solo. In collaborazione con il Comune di Avio e APT – Rovereto e Vallagarina.

Biglietti: intero € 5; Ridotto 6-18 anni € 4; Iscritti FAI, bambini 0-5 anni, persone diversamente abili gratuito. Per la visita guidata: intero € 10; Ridotto 6-18 anni, Studenti 19-25 anni e Iscritti FAI € 5

FIABE NATALIZIE, ANGIOLETTI DI CARTA E ALBERELLI SCINTILLANTI PER I PIU’ PICCOLI

Ai bambini, che più di tutti attendono il 25 dicembre, saranno dedicate numerose iniziative. Tra queste, sabato 4 e domenica 5, mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12, sabato18 e domenica 19 dicembre il Castello della Manta (CN) aprirà per un’Avventura natalizia, uno speciale percorso che inviterà i più piccoli (da 4 a 10 anni) a tenere occhi e orecchie spalancati e a scoprire gli indizi nascosi tra le sale del maniero e nelle fiabe che verranno raccontate. Biglietti: intero € 12; Ridotto 6-18 anni € 5; Bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; Famiglia € 32; Iscritto FAI € 3. Domenica 28 novembre, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre a Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) i bambini potranno partecipare a speciali laboratori didattici, a cura della Cooperativa Terre di Mezzo, dedicati alla creazione di alberelli di Natale in tessuto, di addobbi e personaggi natalizi con materiali di recupero e di angioletti in carta. Biglietti: intero € 11; Ridotto 6-18 anni € 5: Bambini fino a 5 anni gratuito; Famiglia € 27; Iscritti FAI gratuito. Ancora, domenica 12 dicembre Villa Panza, Varese ospiterà un appuntamento per sensibilizzare i piccoli sulla tematica della sostenibilità: materiali di riciclo selezionati verranno utilizzati in modo divertente, trasformandosi in un alberello 3D scintillante. Infine, l’allestimento degli alberelli creati permetterà di realizzare un’installazione collettiva negli ambienti della villa. Biglietti: intero € 10; Bambini iscritti FAI € 5

“ASTRONOMI PER UNA NOTTE” AL BOSCO DI SAN FRANCESCO, ASSISI (PG)

Grande novità del 2021 è la prima edizione invernale di Astronomi per una notte, l’osservazione guidata del cielo che si svolgerà al Bosco di San Francesco sabato 11 dicembre. Nel giardino del convento benedettino di Santa Croce si terrà una breve introduzione, accompagnata da un buon vin brulé, a cui seguirà una passeggiata verso la radura del Terzo Paradiso (munirsi di torcia e scarpe comode). Qui, gli esperti del gruppo StarLight condurranno i partecipanti alla scoperta di costellazioni, pianeti e meteore nel terso cielo dicembrino. Prenotazione obbligatoria. Biglietti: intero € 12; Iscritti FAI e Bambini € 8. Attività gratuita per chi si iscrive in loco al FAI.

GLI AUGURI DI UNA VOLTA E L’ARTE DI ACCOGLIERE

Il viaggio natalizio tra i Beni del FAI prosegue alle Saline Conti Vecchi, Cagliari, dove mercoledì 8 dicembre si festeggerà come facevano una volta salinieri e dipendenti, brindando con panettone e pandoro e condividendo divertenti giochi e attività. Per i bambini saranno in programma laboratori creativi. Biglietti: intero € 12, Ridotto 6-18 anni + laboratorio € 8; Iscritti FAI € 3. Per rimanere in tema di auguri, domenica 5 dicembre al Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) l’illustratrice Valentina Pasta, nei laboratori da lei curati, insegnerà ai visitatori come creare cartoline natalizie con l’utilizzo della tecnica mista e del collage: a partire da modelli ed esempi, si potrà lasciare libero corso all’immaginazione e realizzare pensieri affettuosi, originali e divertenti destinati ai propri cari nel periodo festivo.

Biglietti: intero € 14; Iscritti FAI € 7. Il Castello di Masino, Caravino (TO), domenica 12 e 19 dicembre, organizzerà visite guidate e laboratori sull’arte di accogliere, in collaborazione con l’Associazione Italiana Maggiordomi. Si potrà ammirare l’allestimento natalizio del castello, con un particolare focus sulle tavole imbandite con i servizi della famiglia Valperga, e proseguire il pomeriggio per carpire consigli e assistere a dimostrazioni sull’arte di ricevere gli ospiti, sull’apparecchiatura della tavola e le cortesie che oggi, come nel Settecento, rendono indimenticabili i momenti conviviali nel periodo di Natale. Biglietti: intero € 35; Iscritti FAI € 21. Come da tradizione, anche Torre e Casa Campatelli, San Gimignano (SI) si veste per Natale: domenica 19 dicembre addobbi, decorazioni, un albero di Natale e la tavola allestita con ceramiche, cristalli e argenteria d’epoca accompagneranno i visitatori lungo le sale del piano nobile, in un racconto alla scoperta di aneddoti e curiosità della famiglia Campatelli. Dopo la tappa nelle soffitte storiche e all’interno della torre medievale, il percorso si concluderà con un piccolo omaggio ai visitatori come augurio di un felice Natale. Biglietti: intero € 15; Ridotto 6-18 anni € 7; Iscritti FAI € 10

DALLA LOMBARDIA ALLA SICILIA: I PRESEPI SECONDO LE TRADIZIONI LOCALI

È la cura nei dettagli che rende unico il Presepe. Esempi di tale precisione e abilità artigiana si potranno ammirare a Villa del Balbianello, Tremezzina (CO), che da sabato 4 dicembre fino all’Epifania ospiterà una mostra di splendide riproduzioni della Natività e dell’Adorazione dei Magi realizzate dall’Associazione Italiana Amici del Presepe. Durante la serata inaugurale, dopo la visita della Loggia Durini e dei Musei, si potranno ammirare nella Loggia Segrè cinque diorami a tema, realizzati da maestri presepisti di Tremezzina con statue in terracotta, gesso e legno. L’evento è organizzato grazie al concorso di risorse di Regione Lombardia, nell’ambito del Piano Integrato della Cultura (PIC) “Un Tesoro di territorio”. Biglietti: intero € 15; Ridotto 6-18 anni € 5; Studenti 19-25 anni € 10; Iscritti FAI € 5. Domenica 12 dicembre all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce il laboratorio artigianale condotto da Teresa Perrone permetterà ai partecipanti di realizzare piccoli capolavori che arricchiranno il proprio Presepe, mettendo in risalto il valore della manualità e della fantasia.

Tra panieri di frutta in miniatura, canestrelli di pane e scenari realizzati con materiali poveri rifioriranno, nella magica atmosfera del Natale, scene di vita quotidiana e contadina appartenenti a un passato autenticamente salentino. Recandosi in visita all’abbazia, il pubblico, inoltre, potrà vedere il Candido Presepe dello scultore pugliese Salvatore Sava, in esposizione fino al 9 gennaio 2022. Sarà possibile prenotare a pranzo il cestino con prodotti locali fornito da Antichi sapori. Biglietti: intero € 13; Iscritti FAI € 9. Attività gratuita per chi si iscrive in loco al FAI. Anche al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi (AG) si potrà ammirare il tipico Presepe contadino, realizzato secondo le consuetudini della Sicilia rurale. Venerdì 24 dicembre, nella grotta che in epoca paleocristiana fu santuario rupestre, la capanna dove nacque Gesù Bambino sarà costruita con il fogliame spinoso dell’asparago (sparacogna) e decorata con arance, mandarini e limoni, che con i loro abbaglianti colori e deliziosi profumi daranno bellezza e calore all’umile dimora del Bambinello. Si ripeterà in questo modo l’omaggio della terra, e degli uomini che la coltivano, al Salvatore dell’Umanità.

Dinanzi al Presepe un gruppo di musici suoneranno le antiche novene e un pastore preparerà la zuppa calda di pane e ricotta. I visitatori potranno così vivere un’esperienza indimenticabile della tradizione popolare siciliana. In collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Biglietti: intero € 7; Ridotto 5-18 anni € 5; Iscritti FAI € 4. Per la visita guidata: intero € 10; Iscritti FAI € 8. Laboratorio per bambini € 10. Buono degustazione € 6. Infine, appuntamento speciale in programma martedì 21 dicembre a Casa Noha, Matera, dove un tour virtuale tra dipinti, sculture e panorami notturni porterà alla scoperta dei presepi lucani, piccole opere d’arte conservate nei borghi di tutta la regione e ispirate al paesaggio, dai Sassi fino ai paesi arroccati sulle alture. Biglietto € 5

LA SANTA MESSA DELLA VIGILIA ALL’ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO, CAMOGLI (GE)

Venerdì 24 dicembre, nella chiesa della millenaria Abbazia di San Fruttuoso, padre Mario Pastorino, parroco del borgo, celebrerà la Santa Messa, con la partecipazione del coro Voci d’Alpe del Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure diretto da Giuseppe Tassi (un battello della compagnia Trasporti Marittimi Turistici Golfo Paradiso di Camogli, riservato ai partecipanti, salperà dal porticciolo di Camogli alle ore 22.40). Al termine della cerimonia, sarà possibile visitare il monastero benedettino originario del X secolo che dal Cinquecento fu proprietà della famiglia Doria. Un brindisi augurale con vin brûlé, preparato dal Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure, sarà proposto agli ospiti nella piazzetta Doria Pamphilj e sarà accompagnato dalla degustazione del tradizionale pandolce di Natale dell’antica fabbrica di cioccolato Romeo Viganotti di Genova. Ai partecipanti sarà offerto un omaggio da parte di Helan – Cosmesi di laboratorio di Genova. Ingressi (biglietto del battello escluso): intero € 15; Ridotto 6-14 anni € 12; Iscritti FAI € 12.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, in caso di condizioni meteo marine avverse l’evento sarà annullato. All’interno dei luoghi di culto vigono disposizioni differenti rispetto alle istituzioni museali, pertanto non sarà garantito l’accesso in Chiesa a tutti i partecipanti all’evento.

PER FINIRE…PROGETTARE UN INTRECCIO – LABORATORIO PER BAMBINI SU MARIA LAI

A conclusione del mese che vedrà Maria Lai protagonista alle Saline Conti Vecchi con la sua Natività – un mondo semplice ricreato con materiali poveri, la rappresentazione della finitudine dell’esistenza umana e della sua sete di infinito – domenica 9 gennaio 2022 sarà proposto ai piccoli dai 5 anni in su un laboratorio sul concetto di intreccio. La realizzazione di un tessuto su un piccolo telaio diventa il risultato di un progetto che i ragazzi sviluppano razionalmente, dandogli un significato vissuto e sociale, secondo l’esempio della performance Legarsi alla Montagna (1981) della grande artista sarda. Gli adulti potranno partecipare, nel frattempo, a una visita guidata degli edifici storici allestiti con gli arredi, i documenti e i macchinari originali degli anni Trenta. Per tutti, a seguire, il tour in trenino all’interno del sito produttivo e dell’area naturalistica per conoscere le decine di specie di volatili che la popolano. Biglietti: intero € 15; Ridotto 6-18 anni € 10; Iscritti FAI € 5; Famiglia € 40

MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA NEI BENI DEL FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso a tutti i Beni FAI è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai Beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Per aggiornamenti su altre disposizioni di sicurezza consultare il sito

Il programma degli eventi potrebbe subire variazioni, è bene verificarlo sul sito web.

