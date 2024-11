FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO * CASTELLO AVIO (TN): «TORNA OGGI 30/11 IL MERCATINO NATALE, PRESENTI 33 BANCARELLE CON PRODOTTI ENOGASTRONOMICI»

10.51 - sabato 30 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna oggi Il mercatino del territorio come lo definisce Alessandro Armani, direttore del Fai Castello di Avio ovvero il bene storico posto all’ingresso sud del Trentino che da otto anni lo ospita all’interno delle proprie mura. Unico esempio in Trentino e tra i pochi in Italia.

Con al presenza di 33 bancarelle di espositori che propongono esclusivamente prodotti enogastronomici, di artigianato e di natura hobbistica della valle dell’Adige, Della Vallagarina, dell’Alto veronese, del Monte baldo e novità di quest’anno, dell’area padovana dei Colli Euganei. Tra questi vi sono esponenti delle realtà commerciali del paese di Avio e dei dintorni presenti al castello sin dalla sua prima edizione.

In vetrina vi sono formaggi, salumi, dolci Pane speciale, confetture, miele, sidro, birre artigianali e naturalmente una articolata proposta enologica della Vallagarina e dei Colli Euganei. Si parte dal grande successo del primo settimana capace di registrare un aumento di visitatori pari al 20% rispetto allo scorso anno – spiega Alessandro -. Quello che si apre è il secondo dei cinque fine settimana che sino al 22 dicembre farà vivere agli ospiti la magia di Natale al Castello di Avio”.

L’azione di promozione curata anche da Apt Rovereto Vallagarina ha portato allo storico bene del Fondo Ambiente Italiano ETS visitatori da tutto il Nord Italia: Veneto Lombardia, Emilia Romagna ed anche Piemonte oltre a moltissime persone del Trentino Alto Adige. Non si tratta certamente di numeri paragonabili a quelli dei maggiori Mercatini della Regione ma di numeri che contestualizzati al castello rappresentano comunque valori assoluti. Lo scorso anno i visitatori furono 15.000 evvero dieci volte maggiori rispetto alla prima edizione.

La grande novità di quest’anno è la presenza di nove produttori dei Colli Euganei dove il FAI – Fondo Ambiente Italiano ETS è proprietario di Villa dei Vescovi: nel suo grande giardino all’italiana durante l’anno sono ospitati eventi legati al territorio e alla sua produzione rurale, enogastronomica e artigianale. Non è quindi un caso se la Villa è oggi sede ufficiale dell’Enoteca della Strada del Vino Colli Euganei. Un unicum in campo nazionale particolarmente apprezzato dai residenti e dai turisti dell’area termale veneta.

Il Natale dentro le Mura del FAI – Castello di Avio è gemellato con quello ospitato nei palazzi Barocchi di Ala. Un rapporto via via consolidatosi tanto da arrivare ad una sostanziale condivisione dei flussi turistici, costantemente in aumento in questi anni, perché attirati dalla doppia proposta, che fonde il patrimonio culturale storico-architettonico locale alla tradizione natalizia.

Natale dentro le Mura del Castello di Avio prevede un programma di attività collaterali molto più ricco rispetto al passato con 33 eventi in calendario nei cinque fine settimana: spettacoli musicali itineranti animeranno il sabato e la domenica, concerti corali la domenica e poi al sabato momenti musicali a cura della scuola musicale Quattro Vicariati di Ala. A questo si aggiungono le visite guidate al Maniero e la speciale Caccia al tesoro dedicata ai più piccoli. In occasione dei fine settimana del Mercatino ci saranno le prelibatezze della Locanda del Castello predisposte dallo Chef Michele, a cominciare dagli immancabili canederli.

Sul piano logistico vanno evidenziato i tre grandi parcheggi predisposti a Sabbionara e ad Avio grazie al supporto dell’amministrazione comunale. Da qui si può facilmente salire al castello con una piacevole passeggiata lungo i viottoli di una volta o grazie al doppio servizio di bus navetta: uno collegherà i parcheggi a Piazza Conciliazione a Sabbionara da dove partirà il secondo bus con il collegamento diretto al Castello durante l’intera giornata. Allestiti anche due Punti Informazioni presidiati dal personale del FAI – Castello di Avio in Piazza Roma ad Avio vicino ad uno dei parcheggi auto e in Piazza Conciliazione a Sabbionara. Un sistema di collegamenti reso possibile grazie al supporto delle varie realtà di protezione civile locali e al locale gruppo dei carabinieri in congedo.

INFO:

Castello di Avio, Via al Castello Sabbionara, Avio (Trento) | Tel. +39.0464.684453 | faiavio@fondoambiente.it | www.castellodiavio.it | www.fondoambiente.it

Il Castello di Avio si trova a pochi chilometri dall’uscita A22 di Ala-Avio ed è raggiungibile in:

Auto: Autostrada del Brennero A22, uscita casello di Ala-Avio, tra Verona e Trento, poi seguire le indicazioni.

Treno: Linea Verona – Brennero, Stazione di Avio (circa 2,5 km).

Pullman: Da Trento e Rovereto fermata Sabbionara d’Avio (circa 1 km).