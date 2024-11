FAI * CASTELLO MEDIOEVALE AVIO (TN): «INAUGURATO IL MERCATINO DI NATALE, 33 GLI ESPOSITORI» (INTERVISTA AL PRESIDENTE SOINI, CONSIGLIO PAT)

19.50 - sabato 23 novembre 2024

“Il Mercatino del Fai ha due caratteristiche: è l’unico in Trentino ospitato in un castello Medioevale e tra i pochi in Italia, ed è il Mercatino del Territorio perché tutti i prodotti messi in vendita dai 33 espositori sono frutto del lavoro di agricoltori, artigiani e hobbisti della Vallagarina, della Terra dei Forti del Monte Baldo e dell’Alto veronese. Con l’aggiunta di una qualificata esponenti dell’area dei Colli Euganei che normalmente gravitano attorno a Villa dei Vescovi, il secondo bene Fai di cui ho la direzione”.

È stato Alessandro Armani ad aprire la cerimonia di inaugurazione del Mercatino di Natale dentro le Mura del Castello di Avio, che con oggi diventa il primo appuntamento natalizio che i turisti troveranno entrando in Trentino. Nei prossimo giorni l’inaugurazione delle varie iniziative curate dalla locale amministrazione comunale con il titolo di “Avio accende la magia di Natale” e del Mercatino di Natale ospitato nei Palazzi Barocchi nella vicina città di Ala.

Saranno cinque i fine settimana in cui si articola la settima edizione di Natale al Castello di Avio, che proseguirà per cinque fine settimana, nei sabati e le domeniche, sino al 22 dicembre. E si parte dal successo storico dello scorso anno quando il maniero attirò 15 mila visitatori. E già nel primo fine settimana di questa edizione è previsto l’arrivo di 3.500 turisti.

Come è sottolineato nella cerimonia inaugurale da Claudio Soini (Presidente Consiglio provinciale di Trento), dall’onorevole Vanessa Cattoi, dai sindaci di Avio Ivano Fracchetti e di Ala Stefano Gatti, oggi l’evento ospitato nel castello di Avio costituisce uno dei fiori all’occhiello della proposta natalizia Trentino e tra gli eventi di punta dei Natali della Vallagarina, ha creato un forte legame con Ala grazie sull’offerta resa unica dal valore storico e culturale ed ha favorito anche un’occasione di supporto di valorizzazione economica di Avio e delle sue borgate.

Erano presenti Fulvio Lotti, presidente Coro Monte Vignol, Marino Salvetti assessore Turismo Comune di Avio con il vice sindaco Alvise Salvetti, il maresciallo superiore Francesco Castrechini Comandante della stazione CC Avio, Lorenzo Libera presidente Cantina sociale di Avio con il nuovo direttore Alessandro Donà, il presidente Scuola musicale Opera Prima Cristian Perenzoni e l’ex sindaco di Avio Federico Secchi con la quale amministrazione ha preso il via l’evento Il Natale al Castello.

La grande novità di quest’anno è la presenza di produttori dei Colli Euganei dove il FAI – Fondo Ambiente Italiano ETS è proprietario di Villa dei Vescovi: un prezioso gioiello architettonico della provincia di Padova capace di attirare l’interesse persino del grande Palladio e la cui direzione è affidata sempre al trentino Alessandro Armani. Il suo giardino all’italiana ospita varie eventi legati al territorio da primavera ad autunno inoltrato e non è quindi un caso se la Villa è divenuta sede ufficiale dell’Enoteca della Strada del Vino Colli Euganei. Un unicum in campo nazionale particolarmente apprezzato dai residenti e dai turisti dell’area termale veneta.

“Siamo saliti dai 24 dello scorso anno ai 33 espositori dell’imminente nuova edizione – ha chiarito Alessandro Armani – e tutti legati al territorio. Tra questi vi sono esponenti delle realtà commerciali del paese di Avio e dei dintorni presenti al castello sin dalla sua prima edizione. In vetrina vi sono formaggi, salumi, dolci Pane speciale, confetture, miele, sidro, birre artigianali e naturalmente una articolata proposta enologica della Vallagarina e dei Colli Euganei. Una offerta molto articolata capace di rendere speciali i momenti a tavola durante le imminenti Festività Natalizie e di Fine Anno. Trovano spazio anche l’oggettistica in legno e cera, i piccoli gioielli e i complementi di arredo. Un palcoscenico prezioso dove si fondono ruralità, storia e cultura del territorio. Non a caso il Castello di Avio – i cui affreschi sono dei piccoli gioielli di storia medioevale – da sempre rappresenta la sentinella della Vallagarina e della sua ricca produzione enogastronomica”.

Il Natale dentro le Mura del FAI – Castello di Avio è gemellato con quello ospitato nei palazzi Barocchi di Ala. Un rapporto via via consolidatosi– ha evidenziato Soini – tanto da arrivare ad una sostanziale condivisione dei flussi turistici, costantemente in aumento in questi anni, perché attirati dalla doppia proposta, che fonde il patrimonio culturale storico-architettonico locale alla tradizione natalizia.

Natale dentro le Mura del Castello di Avio prevede un programma di attività collaterali molto più ricco rispetto al passato con 33 eventi in calendario nei cinque fine settimana: spettacoli musicali itineranti il sabato e la domenica, concerti corali la domenica e poi momenti musicali a cura della scuola musicale Quattro Vicariati di Ala al sabato. A questo si aggiungono le tradizionali visite guidate al Maniero e la speciale Caccia al tesoro dedicata ai più piccoli. In occasione dei fine settimana del Mercatino ci saranno le prelibatezze della Locanda del Castello predisposte dallo Chef Michele, a cominciare dagli immancabili canederli proposti anche nel recente servizio televisivo curato dal giornalisti Alessandro Ongarato e messo in onda nel MAG di Italia1.

Sul piano logistico vanno evidenziato i tre grandi parcheggi predisposti a Sabbionara e ad Avio da dove si potrà facilmente salire al castello con una piacevole passeggiata lungo i viottoli di una volta. Ma anche grazie al doppio servizio di bus navetta: uno collegherà i parcheggi a Piazza Conciliazione a Sabbionara da dove partirà il secondo bus con il collegamento diretto al Castello durante l’intera giornata. Allestiti anche due Punti Informazioni presidiati dal personale del FAI – Castello di Avio in Piazza Roma ad Avio vicino ad uno dei parcheggi auto e in Piazza Conciliazione a Sabbionara. Un sistema di collegamenti sarà reso possibile grazie al supporto delle varie realtà di protezione civile locali e al locale gruppo dei carabinieri in congedo.

Come detto numerosi sono appuntamenti previsti in paese e a Sabbionara, Borghetto, Vo sinistro e Destro. Il Natale dei bambini sul territorio prevede due momenti speciali: Il 12 dicembre con il tradizionale arrivo della Santa Lucia con l’asinello e la settimana successivo con l’arrivo nella casetta predisposta in centro della carrozza di Babbo Natale accompagnato dagli elfi. Qui, sin dal 9 dicembre i bambini e i ragazzi delle scuole locali potranno predisporre la classica letterina di Natale.

INFO:

Castello di Avio, Via al Castello Sabbionara, Avio (Trento) | Tel. +39.0464.684453 | faiavio@fondoambiente.it | www.castellodiavio.it | www.fondoambiente.it

Il Castello di Avio si trova a pochi chilometri dall’uscita A22 di Ala-Avio ed è raggiungibile in:

Auto: Autostrada del Brennero A22, uscita casello di Ala-Avio, tra Verona e Trento, poi seguire le indicazioni.

Treno: Linea Verona – Brennero, Stazione di Avio (circa 2,5 km).

Pullman: Da Trento e Rovereto fermata Sabbionara d’Avio (circa 1 km).