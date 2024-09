FADOI * AGGRESSIONI IN SANITÀ: «SÌ A MISURE DETERRENTI, MA OCCORRE ANCHE INVESTIRE SU SSN PER EVITARE FENOMENI DI VIOLENZA»

15.39 - giovedì 12 settembre 2024

Fadoi: “Sì a misure deterrenti ma occorre anche investire su Ssn per evitare fenomeni di violenza”. “Giudichiamo positivamente la volontà annunciata dal Ministero della Salute, Orazio Schillaci di introdurre l’arresto in flagranza di reato anche differito per chi aggredisce il personale sanitario”. Lo afferma il Presidente nazionale della Fadoi (Federazione dei medici internisti ospedalieri), Francesco Dentali.

“Una misura del genere – prosegue Dentali – come l’aumento delle Forze dell’Ordine nelle strutture sanitarie rappresenta certamente un intervento concreto per contrastare nell’immediato questo fenomeno dilagante che vede ormai il personale sanitario bersaglio quotidiano di violenze e aggressioni”.

“È però allo stesso tempo innegabile – rimarca Il Presidente Fadoi – come del resto ha evidenziato lo stesso Ministro che siamo ormai di fronte ad un pericoloso fenomeno culturale che va risolto alla radice e la cui soluzione purtroppo non è dietro l’angolo. Occorre investire certamente in sicurezza ma bisogna anche investire sul Ssn così come va evidenziato e valorizzato il ruolo dei professionisti che ogni giorno si prendono cura di migliaia di persone in ospedale come sul territorio. Oltre che perseguire occorre prevenire investendo in sanità e sicurezza”.