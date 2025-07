FACILE.IT * MUTUI: «BCE VERSO LO STOP AI TAGLI, RATA VARIABILE FERMA A 616 EURO / POSSIBILE CALO A 599 ENTRO FINE ANNO»

09.37 - martedì 22 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il 24 luglio nuova riunione della Banca Centrale Europea. Mutui e BCE: stop ai tagli. A luglio la Banca Centrale dovrebbe prendersi una pausa per poi ridurre gli indici dopo l’estate.

Nonostante le incertezze che caratterizzano il momento, a partire dalla minaccia dei dazi al 30% sull’Europa, nella riunione del 24 luglio la BCE dovrebbe prendersi una pausa dai tagli al costo del denaro. Questo significa che, secondo le simulazioni di Facile.it e Mutui.it, la rata di un finanziamento variabile standard* si arresterà sui valori attuali, intorno ai 616 euro.

Appuntamento rimandato a dopo l’estate, dicono gli esperti, ovvero a quando la Banca Centrale Europea tornerà a valutare i dati economici, ma al netto di improvvisi cambi di rotta, la fine degli interventi da parte dell’Eurotower è ormai prossima. Lo confermano anche i Futures sugli Euribor (aggiornati al 16/07/2025) che da qui a fine anno prevedono un ultimo taglio da 25 punti base, che porterebbe la rata del finanziamento standard a 599 euro.

Dopo questo calo, gli indici dovrebbero fermarsi e, sempre al netto di improvvisi cambi di rotta, rimanere sostanzialmente stabili almeno fino alla prima metà del 2026.

Meglio il fisso o il variabile?

Nell’ultimo anno l’Euribor, l’indice di riferimento per i mutui variabili, è sceso significativamente grazie ai numerosi interventi della BCE, passando dal 3,7% di luglio 2024 al 2% di oggi, con un beneficio sulla rata mensile del mutuo standard di quasi 120 euro.

Il calo dei tassi si è trasmesso anche sui nuovi mutui, tanto è vero che oggi, secondo le simulazioni** di Facile.it, i prodotti a tasso variabile risultano più convenienti rispetto a quelli fissi. Dati alla mano, per il mutuo preso in esame, le migliori offerte online a tasso variabile partono da un Tan del 2,29% corrispondente ad una rata di 552 euro, mentre quelle a tasso fisso partono da un tasso del 2,92% pari ad una rata di 592 euro.

«Visto che l’offerta variabile è tornata ad essere competitiva, oggi più che mai la scelta sulla tipologia di tasso è nelle mani dei consumatori. Non esiste una soluzione giusta o sbagliata, la decisione va presa da ciascuno sulla base di una serie di caratteristiche soggettive – ad esempio la propensione al rischio – e oggettive, come la posizione reddituale, la tipologia di acquisto e così via», spiegano gli esperti di Facile.it «Farsi aiutare da un consulente esperto può rivelarsi fondamentale per identificare il prodotto più adatto alle proprie esigenze».

Tassi a questi livelli rappresentano un’opportunità anche per chi ha già un finanziamento in corso e vuole surrogarlo o sostituirlo per ottenere condizioni migliori. I migliori tassi fissi surroga partono da un Tan del 3,05% ed una rata di 600 euro e continuano a rappresentare un’ottima soluzione per chi ha un mutuo a tasso variabile sottoscritto negli scorsi anni e vuole proteggersi da possibili future variazioni. I migliori tassi surroga variabili, invece, partono da un Tan del 2,29% e una rata di 552 euro; possono quindi rappresentare un’opportunità interessante per chi vuole ridurre la rata e non ha paura di possibili oscillazioni future.