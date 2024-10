FACILE.IT * CHIRURGIA ESTETICA: «GLI UOMINI SPENDONO PIÙ DELLE DONNE, SECONDO GLI ISTITUTI DI RICERCA “MUP RESEARCH” E “BILENDI”»

09.19 - giovedì 31 ottobre 2024

Secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Bilendi, negli ultimi due anni gli uomini hanno speso in interventi di chirurgia o medicina estetica mediamente il 28% in più rispetto al campione femminile e il 12,5% ha fatto ricorso ad un prestito personale per sostenere la spesa.

Se a livello nazionale sono circa 7,3 milioni gli italiani che, negli ultimi due anni, hanno dichiarato di essersi sottoposti ad almeno un intervento di chirurgia o medicina estetica, è boom tra gli under 25; in questa fascia anagrafica, hanno dichiarato di essere ricorsi alla medicina estetica ben il 30% degli intervistati (670mila individui). Tanti anche gli italiani che preferiscono recarsi all’estero per fare qualche ritocco; tra i motori principali di questa scelta il vantaggio economico e la ricerca di una maggiore privacy.

Quali sono i trattamenti più diffusi? Si differenziano tra uomini e donne? Queste e altre informazioni nello studio completo, disponibile in allegato e a questo link