FACILE.IT * BLACKOUT SPAGNA E PORTOGALLO: «COSA COPRONO DAVVERO LE POLIZZE IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI»

09.39 - venerdì 2 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Blackout Spagna e Portogallo: le polizze viaggio coprono? Se all’origine del sinistro sarà certificato un evento naturale, alcuni potrebbero rimborsare; in caso contrario, difficilmente si otterrà un ristoro. A causa del blackout in Spagna oltre 300 voli sono stati cancellati; le polizze viaggio tutelano gli assicurati che, per questo motivo, non sono potuti partire? Facile.it ha analizzato i fascicoli informativi di alcune delle principali assicurazioni viaggio scoprendo che, al momento, non esiste una risposta univoca.

Se per il volo è normalmente la compagnia aerea a proporre ai passeggeri il rimborso o un volo alternativo, per gli hotel prenotati e non cancellabili, invece, se non si è tutelato prima è il viaggiatore rimasto a terra che rischia di perdere i soldi spesi; ma se in presenza di sinistri “ordinari” le polizze viaggio con la garanzia annullamento rimborsano gli assicurati, in casi eccezionali come quello che si è verificato nella penisola Iberica non è detto intervengano.

L’evento “blackout” non viene specificamente menzionato né tra gli eventi coperti, né tra quelli esclusi; pertanto, molto dipenderà da come verrà classificato il sinistro. Se, ad esempio, all’origine del blackout venisse certificato un evento naturale, allora alcune compagnie potrebbero coprire l’assicurato rimborsandolo dei soldi spesi per le notti non godute negli alberghi.

Qualora il blackout non fosse legato ad un evento naturale tra quelli coperti dalle compagnie assicurative, allora difficilmente la polizza potrà intervenire rimborsando la parte di viaggio non fruita.

«In caso di sinistri “ordinari” che portano alla cancellazione di un viaggio, ad esempio una malattia, un infortunio, la perdita del lavoro e così via, l’assicurato è tutelato dalla polizza viaggio e viene rimborsato per i costi sostenuti legati a benefici non goduti», spiegano gli esperti di Facile.it. «Eventi unici come il blackout che ha messo in difficoltà Spagna, Portogallo e parte della Francia, invece, sono fenomeni “straordinari” per i quali le stesse compagnie assicurative devono prendere le misure; come accaduto quando scoppiò la pandemia Covid». Ma quanto costano le assicurazioni viaggio? Per un weekend in Europa, prendendo in considerazione un’assicurazione viaggio che, oltre alle spese mediche e al bagaglio, comprenda anche l’annullamento, il premio parte da circa 7 euro a persona. Se invece il soggiorno dura una settimana, la cifra di partenza è 28 euro.