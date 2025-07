FACILE.IT * AUTO: «10,7 MILIONI DI ITALIANI GUIDANO UN’AUTO IMMATRICOLATA PRIMA DEL 2010 PERCHÉ CONSIDERATA ANCORA FUNZIONANTE»

15.42 - lunedì 14 luglio 2025

Se si considerano gli automobilisti al volante di veicoli con più di 7 anni si arriva addirittura a 26 milioni. Auto: 10,7 MLN italiani ne guidano una immatricolata prima del 2010. La prima ragione per cui non si sostituisce la vettura è che si ritiene funzioni ancora benissimo

Secondo quanto emerso dall’indagine condotta per conto di Facile.it dall’istituto di ricerca mUp Research*, circa 10 milioni e 700mila individui guidano un’auto con più di 15 anni (41,2% del campione), dato che supera il 43% fra i residenti al Sud e nelle Isole e sfiora il 50% tra i rispondenti con un’età compresa tra i 65 e i 74 anni. Se ci si allarga ai conducenti di vetture con più di 7 anni di anzianità, si arriva addirittura a 26 milioni di automobilisti.

Perché non si cambia auto?

Indagando le ragioni che hanno portato questi automobilisti a non cambiare auto fino ad oggi, si scopre che nella stragrande maggioranza dei casi (59,4% del totale campione, pari a 15.583.000 individui) il motivo è, semplicemente, che ritengono che l’auto funzioni ancora benissimo. Ancora una volta si raggiungono picchi altissimi in alcune aree, ovvero nel Nord Ovest (65,3%) e nel Nord Est (63,3%).

Al secondo posto nelle motivazioni si trovano le difficoltà economiche (25,8%), percentuale che raggiunge il 31,9% tra gli appartenenti alla fascia anagrafica 18-24 anni e arriva addirittura al 32,6% al Sud e nelle Isole. Altro motivo per cui non si sostituisce la vettura è il fatto che si usi la macchina poco o nulla (11,5% del totale; 15,5% fra chi vive in centri con più di 250.000 abitanti che, presumibilmente usano molto i mezzi, e ben il 22,4% tra i 65-74enni).

Rc auto ed anzianità dei veicoli

L’anzianità di una vettura, oltre ad essere probabile causa di minore sicurezza per i passeggeri e peggiore sostenibilità ambientale, incide sul premio pagato per l’assicurazione Rc auto? La risposta è sì. Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato** e ha calcolato – a parità di condizioni – quanto varia il premio medio pagato con l’anzianità del veicolo.

Con un’età di 10 anni il premio medio da pagare per la polizza è di circa 359 euro, valore che sale a 368 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 421 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni; una differenza del 17% in appena 4 anni.