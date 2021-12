EXTINCTION REBELLION TRENTINO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « TRE CITTADINI IN STRADA PER RILANCIARE LA RICHIESTA DI ASSEMBLEE DI CITTADINI »

19:04 - 22/12/2021

Rebellion of One ancora per le strade di Trento. Per alcune ore tre cittadini sono stati in strada per manifestare le loro preoccupazioni e rilanciare la richiesta di Assemblee di Cittadini/e.

Tre attivisti di Extinction Rebellion Trentino si sono seduti in strada con il loro corpo e un cartello per le strade del centro storico dalle 17.00 alle 20.00 nonostante il freddo pungente.

I cartelli portavano le scritte “Sono preoccupata dell’aumentare del divario sociale a causa della crisi ambientale”; “sono profondamente preoccupato delle scelte politiche sul nostro futuro”; “vogliamo che tutti gli abitanti siano coinvolti nel processo decisionale: Assemblee Cittadine ORA!”; “Sono terrorizzata dalla negligenza delle istituzioni nei confronti della crisi climatica ed ecologica”.

Questa azione si colloca in concomitanza con il Consiglio Comunale e del Diabattito pubblico relativo alla Circonvallazione ferroviaria.

Una delle persone interessate hanno rilasciato questa dichiarazione:

“Sono terrorizzata dalle decisioni che vengono prese per noi e per le future generazioni dietro le porte chiuse dei palazzi istituzionali. Sul futuro nostro e su quello dei nostri figli e figlie pende la spada di Damocle della negligenza istituzionale di fronte alla crisi ecologica. E se le istituzioni hanno fallito, RIBELLARCI diventa un nostro diritto, decidere per il nostro futuro è un nostro diritto, e per questo dovrebbero essere cittadini e cittadine comuni a prendere in mano la situazione e trovare le soluzioni che la politica non è in grado di immaginare”.

Giacomo, un altro fra coloro che esponevano un cartellone, ha dichiarato:

“Sono sceso in strada a distribuire delle lettere ai passanti perché le persone si rendano conto che la loro voce conta e che se l’amministrazione istituisse Assemblee di Cittadini/e a tutti i livelli, le decisioni politiche potrebbero rispecchiare le loro reali esigenze.

Noi vogliamo una democrazia migliore che deliberi sulle scelte impattanti per noi, come quella di realizzare una Circonvallazione Ferroviaria che porterà la distruzione di ulteriori terreni agricoli e case sconvolgendo il volto della città di Trento”.

Le azioni si sono svolte nel pomeriggio di oggi 22 dicembre nelle piazze all’angolo tra via Verdi e piazza Duomo e in via Paolo oss Mazzurana e hanno attirato l’attenzione di molti passanti.

Extinction Rebellion Trentino