EXOR * FERRARI – AZIONI CIRCOLANTI: «AVVENUTO PRICING DELL’OFFERTA DI ACCELERATED BOOKBUILD, SU CIRCA IL 4%»

07.35 - giovedì 27 febbraio 2025

Exor N.V. (“Exor”) comunica l’avvenuto pricing dell’offerta di accelerated bookbuild annunciata in precedenza per circa 7 milioni di azioni ordinarie di Ferrari N.V. (“Ferrari”) (che rappresentano circa il 4% delle azioni ordinarie circolanti di Ferrari) a investitori istituzionali (l’“Offerta”) per un totale di €3 miliardi.

A seguito del completamento dell’operazione, Exor rimarrà il maggiore azionista singolo di Ferrari con circa il 20% dei diritti economici e il 30% dei diritti di voto nel capitale sociale di Ferrari[1] e conferma il suo impegno di azionista di lungo termine di Ferrari. Inoltre, nell’ambito della transazione, Exor ha assunto un impegno di lock-up di 360 giorni sulle rimanenti azioni ordinarie di Ferrari.

Il perfezionamento dell’Offerta è previsto per il 3 marzo 2025.

Goldman Sachs Bank Europe E J.P. Morgan agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, e BNP Paribas, IMI – Intesa Sanpaolo, Société Générale CIB e UniCredit agiscono in qualità di joint bookrunners per l’Offerta.

[1] Con diritti economici basati sulle azioni ordinarie in circolazione e diritti di voto basati sulle azioni ordinarie in circolazione e sulle azioni a voto speciale. Di conseguenza, queste percentuali possono differire leggermente dalle percentuali del capitale sociale incluse nel registro pubblico delle notifiche detenuto dall’AFM.

EXOR ANNOUNCES THE SUCCESSFUL PRICING OF THE ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING FOR APPROXIMATELY 4% OF FERRARI’S OUTSTANDING SHARES

Exor N.V. (“Exor”) announces the successful pricing of the previously announced accelerated bookbuild offering involving the sale of approximately 7 million common shares of Ferrari N.V. (“Ferrari”) (representing approximately 4% of the outstanding common shares of Ferrari) to institutional investors (the “Offering”) for total proceeds of €3 billion. Following completion of the transaction, Exor will remain Ferrari’s single largest shareholder with approximately 20% of the economic rights and 30% of the voting rights in Ferrari’s share capital1 and remains fully committed as a long-term shareholder of Ferrari. Moreover, in the context of the transaction, Exor has entered into a 360-day lock-up commitment, with respect to its remaining common shares of Ferrari. The Offering is expected to settle on 3 March 2025. Goldman Sachs Bank Europe and J.P. Morgan are acting as joint global coordinators and joint bookrunners (the “Joint Global Coordinators”) and BNP Paribas, IMI – Intesa Sanpaolo, Société Générale CIB and UniCredit are acting as joint bookrunners (the “Joint Bookrunners”) for the Offering.

About Exor Exor N.V. (AEX: EXO) has been building great companies since its foundation by the Agnelli Family. For more than a century, Exor has made successful investments worldwide, applying a culture that combines entrepreneurial spirit and financial discipline. Its portfolio is principally made up of companies in which Exor is the largest shareholder including Ferrari, Stellantis, Philips and CNH.