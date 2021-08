EUTANASIA LEGALE TRENTINO * REFERENDUM – RACCOLTA FIRME: « MINA WELBY SARÀ PRESENTE A CAVALESE IN PIAZZA SCOPOLI, MERCOLEDÌ 25 AGOSTO (ORE 16.30-19.00) »

La Provincia di Trento rimane fra i territori più virtuosi in termini di raccolta firme a sostegno della domanda per il referendum. Alla data odierna sono state ampiamente superate le 12.000 firme, il triplo di quelle che dovrebbero essere apportate dai residenti trentini nel rapporto fra le 500.000 firme necessarie rispetto agli aventi diritto al voto. Intanto, si va avanti con gli oltre cento volontari del gruppo trentino.

Il Comitato trentino è particolarmente contento di accogliere a sostegno della propria campagna Wilhelmine Schett (Mina Welby). La co-presidente dell’Ass. Luca Coscioni giungerà a Trento martedì 24 nel pomeriggio per poi recarsi il medesimo giorno in Val di Fiemme.

A Cavalese incontrerà la cittadinanza al gazebo di raccolta firme previsto in Piazza Scopoli mercoledì 25 agosto, dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Il mercoledì sera dalle ore 20.00 alle ore 21.30 si terrà un incontro aperto a tutti presso il PalaFiemme per discutere del quesito referendario e del fine vita in Italia. L’incontro sarà moderato da Simone Casciano e vedrà in dialogo con Mina Welby tra gli altri il dott. Guido Cavagnoli, medico legale e vicepresidente dell’Ordine dei medici. All’evento parteciperanno anche Sara Ferrari, Maurizio Perego e altri. L’evento sarà altresì l’occasione per un dialogo con la stampa.

