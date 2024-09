EUROSTAT * RIMPATRIO – SECONDO TRIMESTRE 2024»: «25.285 PERSONE HANNO RICEVUTO L’ORDINE DI LASCIARE UN PAESE DELL’UE»

13.34 - lunedì 30 settembre 2024

25.285 persone rimpatriate in paesi terzi nel secondo trimestre del 2024. Nel secondo trimestre del 2024. 96.115 cittadini extracomunitari hanno ricevuto l’ordine di lasciare un paese dell’UE e 25.285 persone sono state rimpatriate in paesi terzi a seguito di un ordine di lasciare.

Rispetto al primo trimestre del 2024, il numero di ordini di lasciare è diminuito del 7%, mentre il numero di rimpatri in paesi terzi è diminuito del 3,9%.

Il numero di cittadini extracomunitari a cui è stato ordinato di lasciare è diminuito del 10%, mentre il numero di persone rimpatriate in paesi terzi è aumentato del 21,3% rispetto allo stesso trimestre del 2023.

Tra i cittadini extracomunitari a cui è stato ordinato di lasciare il territorio di un paese dell’UE in questo periodo, i cittadini algerini e marocchini hanno avuto la quota maggiore del totale (ciascuno con il 7%), seguiti da turchi e siriani (ciascuno con il 6%). Tra coloro che sono stati rimpatriati in paesi terzi, la maggior parte erano cittadini della Georgia (10%), seguiti da Albania (8%) e Turchia (7%).

Esaminando i dati nazionali, i numeri più alti di cittadini extra-UE a cui è stato ordinato di lasciare il territorio di un paese UE sono stati registrati in Francia (31.195), Germania (12.885) e Grecia (6.555).

Francia (3.555), Germania (2.830) e Svezia (2.360) hanno registrato il numero più alto di persone rimpatriate in paesi terzi.

Foto di Alexandros Michailidis_shutterstock

25 285 persons returned to third countries in Q2 2024 In the second quarter of 2024, 96 115 non-EU citizens were ordered to leave an EU country, and 25 285 persons were returned to third countries following an order to leave.

In comparison with the first quarter of 2024, the number of orders to leave decreased by 7%, while the number of returns to third countries declined by 3.9%.

The number of non-EU citizens ordered to leave dropped by 10%, while the number of people returned to third countries increased by 21.3% when compared with the same quarter of 2023.

Among non-EU citizens ordered to leave the territory of an EU country in this period, Algerian and Moroccan citizens had the largest share of the total (each with 7%), followed by Turks and Syrians (each with 6%). Among those returned to third countries, most were citizens of Georgia (10%), followed by Albania (8%) and Türkiye (7%).

Looking at national data, the highest numbers of non-EU citizens ordered to leave the territory of an EU country were recorded in France (31 195), Germany (12 885) and Greece (6 555).

France (3 555), Germany (2 830) and Sweden (2 360) recorded the highest number of people returned to third countries.