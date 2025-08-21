EUROSTAT * PRODUZIONE SETTORE COSTRUZIONI: «A GIUGNO 2025 IN CALO DELLO 0,8% AREA EURO, DELLO 0,5% NELL’UE»

11.33 - giovedì 21 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

** Immagine creata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale – Chat Gpt **

Produzione nel settore delle costruzioni in calo dello 0,8% nell’area dell’euro e dello 0,5% nell’UE. In aumento dell’1,7% nell’area dell’euro e dell’1,9% nell’UE rispetto a giugno 2024.

A giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è diminuita dello 0,8% nell’area dell’euro e dello 0,5% nell’UE, secondo le prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. A maggio 2025, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita del 2,1% nell’area dell’euro e dell’1,9% nell’UE.

A giugno 2025, rispetto a giugno 2024, la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata dell’1,7% nell’area dell’euro e dell’1,9% nell’UE.

Confronto mensile per settore delle costruzioni e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione nel settore delle costruzioni

è diminuita dell’1,8% per la costruzione di edifici,

è aumentata dello 0,5% per l’ingegneria civile,

è diminuita dello 0,2% per le attività di costruzione specializzate.

Nell’UE, la produzione nel settore delle costruzioni

è diminuita dell’1,6% per la costruzione di edifici,

è diminuita dello 0,1% per l’ingegneria civile,

è aumentata dello 0,3% per le attività di costruzione specializzate.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori cali mensili della produzione nel settore delle costruzioni sono stati registrati in Spagna (-5,6%), Ungheria (-5,3%) e Slovenia (-3,7%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Slovacchia (+5,3%), Romania (+4,5%) e Polonia (+3,2%).

Confronto annuale per settore delle costruzioni e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a giugno 2025, rispetto a giugno 2024, la produzione nel settore delle costruzioni

è aumentata del 3,3% per la costruzione di edifici,

del 2,9% per l’ingegneria civile,

dello 0,9% per le attività di costruzione specializzate.

Nell’UE, la produzione nel settore delle costruzioni

è aumentata del 3,9% per la costruzione di edifici,

dell’1,3% per l’ingegneria civile,

dell’1,5% per le attività di costruzione specializzate.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori incrementi annui della produzione nel settore delle costruzioni sono stati registrati in Spagna (+31,4%), Repubblica Ceca (+14,0%) e Slovacchia (+9,8%). Si sono osservati cali in Francia (-5,1%), Austria (-5,0%), Germania (-2,5%) e Svezia (-0,3%).

///

Production in construction down by 0.8% in the euro area and by 0.5% in the EU. Up by 1.7% in the euro area and by 1.9% in the EU compared with June 2024.

In June 2025, compared with May 2025, seasonally adjusted production in construction decreased by 0.8% in the euro area and by 0.5% in the EU, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In May 2025, production in construction fell by 2.1% in the euro area and by 1.9% in the EU.

In June 2025, compared with June 2024, production in construction increased by 1.7% the euro area and by 1.9% in the EU.

Monthly comparison by construction sector and by Member State

In the euro area in June 2025, compared with May 2025, production in construction

decreased by 1.8% for construction of buildings,

increased by 0.5% for civil engineering,

decreased by 0.2% for specialised construction activities.

In the EU, production in construction

decreased by 1.6% for construction of buildings,

decreased by 0.1% for civil engineering,

increased by 0.3% for specialised construction activities.

Among Member States for which data are available, the largest monthly decreases in production in construction were recorded in Spain (-5.6%), Hungary (-5.3%) and Slovenia (-3.7%). The highest increases were observed in Slovakia (+5.3%), Romania (+4.5%) and Poland (+3.2%).

Annual comparison by construction sector and by Member State

In the euro area in June 2025, compared with June 2024, production in construction

increased by 3.3% for construction of buildings,

increased by 2.9% for civil engineering,

increased by 0.9% for specialised construction activities.

In the EU, production in construction

increased by 3.9% for construction of buildings,

increased by 1.3% for civil engineering,

increased by 1.5% for specialised construction activities.

Among Member States for which data are available, the highest annual increases in production in construction were recorded in Spain (+31.4%), Czechia (+14.0%) and Slovakia (+9.8%). Decreases were observed in France (-5.1%), Austria (-5.0%), Germany (-2.5%) and Sweden (-0.3%).